研究證實追劇時間改拿來動一動 憂鬱症機率大幅下降

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現只要降低看電視時間，就能降低患憂鬱症風險。示意圖／ingimage
一項新研究發現，只要少看一點電視，改做運動、通勤甚至多睡一點，中年罹患重度憂鬱症的風險就可能大幅下降，甚至可降低43%。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，據世界衛生組織（WHO）估計，全球超過2.8億人受憂鬱症困擾；台灣衛福部2021年的統計也發現，光是台灣被診斷出有憂鬱症的人數就將近64萬。

這項研究已發表於《歐洲精神病學》（European Psychiatry）期刊。荷蘭的格羅寧根大學（University of Groningen）團隊分析6.5萬名荷蘭成年人，前後追蹤長達四年，發現光是把一小時電視時間改為其他活動，憂鬱風險就下降20%；改為90分鐘下降29%；若完全用2小時活動取代，風險更減低43%。專家發現，就算只把30分鐘拿去運動，也能降低18%罹病風險。

即使不喜歡運動，就連「多睡一點」也對憂鬱情緒有所幫助。中年族群若用睡眠取代1小時電視時間，憂鬱風險也同樣能降低。專家認為，可能是中年族群普遍睡眠不足、壓力過高，才讓睡覺有這樣的效果。

團隊指出，看電視的問題不只是「久坐」，還有「精神被動」。看電視時，大腦刺激低，容易搭配高熱量零食，也可能導致社交孤立，進而影響多巴胺調節。專家提醒，久坐與肥胖、第二型糖尿病、癌症甚至早逝有關。WHO建議，成年人每週至少要有150分鐘中等強度運動，或75分鐘高強度運動，免得讓沙發慢慢吞噬身心健康。

追劇 憂鬱症

