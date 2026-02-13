聯合國氣候主管為COP31喊話 籲各國團結捍衛國際合作

快訊

中央社／ 伊斯坦堡12日綜合外電報導
今年稍晚聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）將在土耳其的安塔利亞（Antalya）舉行，並由澳洲帶領談判。 法新社
聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾今天指出，支持化石燃料的勢力正對國際合作構成「空前威脅」，他呼籲各國團結一致來與其對抗。

法新社報導，斯帝爾（Simon Stiell）在土耳其伊斯坦堡召開的1場記者會上發言。今年稍晚聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）將在土耳其的安塔利亞（Antalya）舉行，並由澳洲帶領談判。

斯帝爾與COP31候任主席、土耳其環境部長庫倫（Murat Kurum）共同出席這場記者會。斯帝爾表示，COP31將是在「非比尋常時期」舉行，「我們正處於一個新的失序世界」。

他說：「這是一個不穩定與不安全的時期，有強硬手段和貿易戰。國際合作的概念本身正受到攻擊。」

斯帝爾未指明任何國家。但目前在世界各地，氣候行動正與安全及經濟成長方面的考量相互競爭。

美國總統川普（Donald Trump）大力支持石油、天然氣和煤炭，並已帶領美國退出為抑制全球暖化而於2015年達成的劃時代巴黎氣候協定（ParisAgreement）。他如今還採取行動讓美國退出聯合國氣候變化綱要公約。

去年底在巴西舉行的COP30，最終在產油大國沙烏地阿拉伯、煤炭產國印度等國家反對下，僅達成有限協議，缺乏任何明確提及化石燃料的文字。且世界最大經濟體暨第2大溫室氣體排放國美國也未參與會議。

斯帝爾警告，國際氣候合作正面臨「空前威脅」，來自於「有人決心用他們的權力來違抗經濟與科學邏輯，以及對造成汙染的煤、石油和天然氣依賴度增加」。

他說，有必要不讓這些勢力占優勢，因此有個「清楚的替代選項」，那就是「各國團結一致，在我們至今達到的成就上繼續努力，來讓（國際全球合作）加速推動得更遠」。

斯帝爾指出，去年全球潔淨能源投資額已達化石燃料投資額的2倍以上，再生能源也已超越煤炭成為首要電力來源。

他敦促各國履行在2023年杜拜COP28達成的協議，讓潔淨能源產能到了2030年達到原本的3倍，以及實現最具企圖心的目標、組成一個個「志願者聯盟」。

