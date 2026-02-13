出獄12天再犯！英男列車上當眾自慰盯女乘客 警方攔車逮人

英國一名剛出獄不到兩週的男子，在通勤列車上緊盯鄰座女乘客，甚至當眾裸露自慰。警方攔車逮人後發現，這名男子早就被法院下令不得接觸女性，才短短12天又再犯，再次回到監獄服刑。

據LBC報導，2025年7月15日清晨，一名女子從倫敦上車，發現車上有一名男子一直盯著她看。由於多數乘客都在其他車站下車，車廂瞬間變得冷清，這名男子大膽露出下體，看著女子自慰，讓女子十分不適。

女乘客嚇得趕緊在下站下車，立即向站務人員求助並報警。英國警方也立刻在車站攔車搜查，發現嫌犯竟然像沒事一樣的在車上睡覺，當場將他逮捕。警方調查發現，這名嫌犯蓋瑟科爾（James Gathercole）其實才出獄12天。他在2024年5月就曾同天犯下兩次在火車上對女性裸露並自慰，於同年7月被判刑並安排為期10年的「性侵害預防令」（SHPO）。男子不得在未持有效車票下搭乘大眾運輸，也不得接觸單獨女性，但男子違反了兩條禁令。

不僅如此，蓋瑟科爾其實早在2025年7月9日就違反假釋條件，沒有在晚間7點後留在住處。他的猥褻行為可說是屢犯不改，今年2月2日，他再因猥褻罪被判刑，該罪與2024年6月4日發生在倫敦南部的一列火車上的另一起事件有關。

負責調查的員警舒爾洪（Jean-Pierre Choolhun）表示，警方不會容忍類似行為，將嚴懲性犯罪嫌犯。