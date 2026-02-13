Hello Kitty紅遍全球！山口裕子掌舵46年將交棒 新任設計師是他

快訊

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本三麗鷗公司旗下人氣角色Hello Kitty不僅是日本可愛文化的象徵之一，更是全球知名品牌爭相合作的對象。 路透社
日本三麗鷗公司旗下人氣角色Hello Kitty不僅是日本可愛文化的象徵之一，更是全球知名品牌爭相合作的對象，設計師山口裕子執掌其創作46年後，將交棒給新一代設計師。

法新社報導，山口裕子自1980年起擔任Hello Kitty第3代設計師，推動並見證她成為日本「可愛文化」軟實力的代表人物。儘管Hello Kitty具有貓的外型，根據官方設定，她其實是來自倫敦的小女孩。

三麗鷗（Sanrio）日前在網站宣布，山口裕子將把Hello Kitty設計師的職務交棒給下一代，新任設計師あや（讀音為Aya）將於今年內開始接手。

山口裕子在公開場合經常身穿Hello Kitty風格的洋裝，並將頭髮盤成包包頭，豔麗扮相令人印象深刻。

三麗鷗感謝山口裕子多年來的付出，並肯定她「傾聽粉絲的心聲，積極與日本及海外的藝術家跟設計師合作，讓Hello Kitty成為大家喜愛的角色」。

Hello Kitty當初問世時只是零錢包上的插圖，如今從手提包到電鍋，她出現在數以萬計商品上面，並與阿迪達斯（Adidas）、巴黎世家（Balenciaga）等頂級品牌聯名合作。

這股熱潮至今仍無退燒跡象，華納兄弟影業公司（Warner Bros.）正在籌備Hello Kitty的電影，Hello Kitty主題樂園也預計明年在中國海南島開幕。

山口裕子為粉絲現場作畫簽名。聯合報系資料照片
山口裕子為粉絲現場作畫簽名。聯合報系資料照片

