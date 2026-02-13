芬蘭宣教協會台灣宿舍 傳1968至1997年約30人遭侵害

快訊

中央社／ 赫爾辛基13日專電
芬蘭最大宣教機構「芬蘭信義會宣教士協會」（FELM）發布聲明指出，協會過去在台灣設立的宣教士子女宿舍，於1968至1997年間疑似曾發生性侵與虐待。示意圖／AI生成
芬蘭最大宣教機構「芬蘭信義會宣教士協會」（FELM）發布聲明指出，協會過去在台灣設立的宣教士子女宿舍，於1968至1997年間疑似曾發生性侵與虐待。宣教士協會執行長公開向受害者道歉，並成立獨立專家小組，希望各界提供線索，讓受害者得以發聲並尋求幫助。

芬蘭宣教士協會（芬蘭差會，SuomenLähetysseura）隸屬芬蘭福音信義會，屬北歐路德宗國家教會體系，在全球逾20國運作。執行長帕希亞拉（Pauliina Parhiala）12日發布聲明說：「我代表個人與芬蘭宣教士協會，誠摯地向所有在宣教士協會活動中，或以宣教名義遭受任何形式權力濫用或虐待的人道歉。」

案件涉及芬蘭宣教士協會於1968至1997年間，在台中馬禮遜美國學校（Morrison Academy）校區內自行經營的宿舍。該宿舍專門收住赴台傳教的宣教士子女；宿舍由宣教士協會管理，與學校本身無關。

芬蘭「晚報」（Iltalehti）報導，1960至1990年代住過這間宿舍的人指控曾遭性侵。芬蘭記者暨作家維拉（Janne Villa）2013年出版「靈性暴力」（Hengellinenväkivalta）一書揭露，宿舍內存在有組織的性侵行為；受害者點名超過10名加害者，部分為芬蘭籍，維拉估計受害者約30人。此案雖經警方偵辦，但從未起訴或定罪任何人。

帕希亞拉2023年就任後，持續收到民眾聯繫，揭露過去的遭遇。她向芬蘭宗教媒體「祖國報」（Kotimaa）表示，跡象顯示，受害者恐怕遠超預期。

她強調，這次啟動的不是法律程序，而是「社會與道德層面的處理」，最優先目標是回應受害者的需求。「如果有人至今背負著過去的重擔，我們希望傾聽、面對，並了解是否有我們能做的事。」

帕希亞拉已主動聯繫當年住過台灣宿舍的人員，並與芬蘭宣教士協會主席、主教帕基寧（MariParkkinen）跟其中幾人會面。宣教士協會同時成立獨立專家小組，由前大主教麥基寧（Kari Mäkinen）擔任主席，接受具名及匿名舉報，若涉刑事案件將移交警方，預計2027年1月前發表報告。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，宣教士協會2013年曾就此案委託獨立調查，訪談逾百人，發現部分兒童成長後出現創傷症狀，但涉及虐待的指控始終未進入司法程序。

近年來全球各地宣教組織紛紛重新檢視歷史，面對過去的權力失序與兒童保護缺失；芬蘭宣教士協會已於1990年代停止將宣教士子女安置在海外宿舍，並陸續建立兒童保護規範、倫理守則及內部通報機制。

芬蘭 宿舍 受害者 性侵

