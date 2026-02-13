法國南部風暴橫掃釀1死 約45萬戶停電
風暴尼爾斯近日橫掃法國、葡萄牙及西班牙等地，造成樹木倒塌、道路淹水等災情，電力供應商Enedis表示，法國南部今天約有45萬戶家庭停電。
法新社報導，強風豪雨昨天席捲法國南部、西班牙北部及葡萄牙部分地區，迫使飛機航班、火車與渡輪取消服務，道路交通也遭中斷。
法國官員表示，樹木砸穿車子擋風玻璃導致一名卡車司機身亡。西班牙有數十人因強風受傷，洪水也造成葡萄牙高速公路部分路段坍塌。
法國氣象預報員指出，這場被稱為尼爾斯（Nils）的風暴「異常強勁」。法國電力供應商則宣布，已出動約3000名人員進行搶修，致力為家戶恢復供電。
Enedis於當地時間清晨6時聲明：「在90萬停電用戶中，我們已恢復其中5成的供電。」
Enedis危機處理主管尚普努瓦斯（HerveChampenois）昨天在記者會上說：「由於田地嚴重積水、部分道路受阻，洪水使維修工作更加困難。」
根據氣象預報員，這場風暴昨天已向東移動漸漸遠離法國領土，但部分地區仍維持洪水警戒。
