歐洲最強火箭發射成功 送亞馬遜32顆衛星入軌

歐洲最強配置的重型載運火箭「阿利安6型」（Ariane 6）今天從法屬圭亞那的庫魯（Kourou）發射場發射，順利將32顆衛星送入太空。

法新社報導，這不僅是亞馬遜低軌衛星網路（Amazon Leo）首次使用阿利安6型執行任務，也是單次搭載衛星數量最多、全部成功進入最終軌道的一次。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體平台X上強調，這是「歐洲的成功」，並幽默表示：「亞馬遜包裹已送達。」

為了搭載這32顆衛星，阿利安6型採用搭載4具外掛式助推器，而非先前5次飛行所使用的2具助推器配置。

亞馬遜低軌衛星網路歐洲區商業發展主任范德爾登（Martijn Van Delden）指出，這是公司「迄今為止發射過的最大有效載荷。當未來阿利安6型有了更強大的助推器時，我們計劃在每次任務中增加有效載荷規模」。

目前，亞馬遜低軌衛星網路已有175顆衛星在軌運行，並計劃擴展至3200顆衛星；而競爭對手美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）目前已部署近9400顆衛星。

阿利安太空公司（Arianespace）執行長卡瓦約（David Cavailloles）在記者會上強調「阿利安6型是發射衛星的理想運載火箭」，並提及亞馬遜的發射任務將有助於歐盟旗艦級多軌道星群計畫的實戰訓練，確保歐洲通訊的安全與主權，預計於2029年開始部署。

● 歐洲阿利安太空公司與美國亞馬遜合作

儘管阿利安6型被視為歐洲航太領域主權的象徵，但主要商業夥伴卻是美國億萬富翁貝佐斯（JeffBezos）創辦的亞馬遜。

由於許多歐洲商業客戶與馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）合作，在缺乏歐洲本土訂單支撐下，阿利安6型只能仰仗亞馬遜續命。

阿利安集團（ArianeGroup）總裁西昂（Marc Sion）表示，自2024年完成首航後，2025年5次預定任務中已達成4次。這對新型運載火箭而言是前所未有的成就。

歐洲太空產業協會（Eurospace）研究主任里奧內（Pierre Lionnet）指出，雖然阿利安6型預期每年可發射10次，但若沒有亞馬遜等商業客戶，在現階段根本無法實現。

這項長期投資預計將為歐洲航太領域挹注數十億歐元的資金。

歐洲太空政策研究所（European Space PolicyInstitute）所長莫勒（Ludwig Moeller）警告，「具主權的歐洲運載火箭不能主要依賴外國市場」，因外國夥伴「可能利用經濟實力爭取優先權，或在地緣政治環境、貿易戰等情況變得不可預測，甚至無法取得服務」。