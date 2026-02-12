奪走至少35條人命…強烈氣旋格札尼襲馬達加斯加 城市滿目瘡痍

快訊

中央社／ 馬達加斯加首都安塔那那利佛12日綜合外電報導
2月11日，人們在馬達加斯加圖阿馬西納查看颶風格扎尼造成的破壞。美聯社
馬達加斯加災害管理當局今天公布最新統計指出，挾帶強風的氣旋「格札尼」已奪走至少35條人命，並重創第2大城圖阿馬西納。

法新社報導，格扎尼（Gezani）10日登陸，襲擊東部沿海城市圖阿馬西納（Toamasina），最大持續風速達每小時250公里。

馬達加斯加國家風險與災害管理局（BNGRC）指出，目前已記錄到35死，另有6人失蹤，至少374人受傷，超過8800人流離失所。

法新社昨天拍攝的畫面顯示，這座人口約40萬的城市滿目瘡痍，數以百計樹木被強風吹倒，建築物屋頂掀落，居民涉水行經淹水街道，人道救援人員連夜清理被瓦礫堵塞的道路。

國家風險與災害管理局說，格札尼已摧毀超過1萬8000棟房屋，另有5萬棟受損或泡在水中。

設於法國留尼旺島的區域專業氣象中心（CMRS）氣旋預報員指出，格扎尼登陸時，可能是衛星時代以來該城市記錄到最強烈的氣旋之一。

CMRS預測，格扎尼進入莫三比克海峽（Mozambique Channel）後，可能再度增強為氣旋，並自明天晚間開始侵襲莫三比克南部。莫三比克自今年初以來已遭遇嚴重洪災。

災害 風險 失蹤

