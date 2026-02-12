暴雨釀葡萄牙高速公路部分坍塌 西班牙強風25人傷

暴風雨及洪水肆虐葡萄牙多日，一條連結首都里斯本與波圖的高速公路有部分路段坍塌；西班牙東北部加泰隆尼亞地區今天也遭強風侵襲，至少25人受傷，多所學校宣布停課，航班營運也受限制。

法新社報導，葡萄牙基礎建設部長魯茲（Miguel Pinto Luz）前往路段坍塌現場視察時說：「水流的速度與力量…這個情況極不尋常。」他表示目前沒有相關傷亡通報。

不過魯茲指出，恐怕需要數週時間才能讓坍塌路段恢復通行。

這條高速公路經過的堤壩昨天發生局部潰堤後，該路段便禁止雙向通行，幾個小時後更傳出有道路坍塌情況。

葡萄牙過去兩週持續遭致命暴風雨侵襲，國內基礎設施受到重創。

另一方面，巴塞隆納港最大陣風達每小時105公里，強風吹倒樹木與圍牆，當局接到數十通緊急求救電話。

相關單位表示，有5人住院治療，其中1人重傷，另有20人也需要醫療照護。

巴塞隆納的普拉特機場（El Prat）為西班牙第2繁忙機場，西班牙機場航管局（AENA）表示，該機場有53個航班取消、8個航班改道。部分道路及鐵路服務也受到影響。

該地區約有800萬人口，地方當局已宣布學校停課、暫停非緊急看診，並呼籲民眾今晚之前盡量減少外出。

這場暴風雨被稱為尼爾斯（Nils），它也席捲了葡萄牙與法國部分地區。