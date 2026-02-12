快訊

年前拚手氣…大樂透春節加碼今登場 頭獎連3摃明上看1.4億元

開心過好年！威力彩30連摃終結 13.55億獎落這兩縣市

暴雨釀葡萄牙高速公路部分坍塌 西班牙強風25人傷

中央社／ 里斯本12日綜合外電報導
2月12日，法國西南部拉泰斯特德比什，在「尼爾斯」風暴帶來的強風中，一棵樹倒在了路上。法新社
2月12日，法國西南部拉泰斯特德比什，在「尼爾斯」風暴帶來的強風中，一棵樹倒在了路上。法新社

暴風雨及洪水肆虐葡萄牙多日，一條連結首都里斯本與波圖的高速公路有部分路段坍塌；西班牙東北部加泰隆尼亞地區今天也遭強風侵襲，至少25人受傷，多所學校宣布停課航班營運也受限制。

法新社報導，葡萄牙基礎建設部長魯茲（Miguel Pinto Luz）前往路段坍塌現場視察時說：「水流的速度與力量…這個情況極不尋常。」他表示目前沒有相關傷亡通報。

不過魯茲指出，恐怕需要數週時間才能讓坍塌路段恢復通行。

這條高速公路經過的堤壩昨天發生局部潰堤後，該路段便禁止雙向通行，幾個小時後更傳出有道路坍塌情況。

葡萄牙過去兩週持續遭致命暴風雨侵襲，國內基礎設施受到重創。

另一方面，巴塞隆納港最大陣風達每小時105公里，強風吹倒樹木與圍牆，當局接到數十通緊急求救電話。

相關單位表示，有5人住院治療，其中1人重傷，另有20人也需要醫療照護。

巴塞隆納的普拉特機場（El Prat）為西班牙第2繁忙機場，西班牙機場航管局（AENA）表示，該機場有53個航班取消、8個航班改道。部分道路及鐵路服務也受到影響。

該地區約有800萬人口，地方當局已宣布學校停課、暫停非緊急看診，並呼籲民眾今晚之前盡量減少外出。

這場暴風雨被稱為尼爾斯（Nils），它也席捲了葡萄牙與法國部分地區。

葡萄牙 機場 西班牙 航班 停課

延伸閱讀

葡萄牙總統大選 中間偏左派席古擊敗極右派

葡萄牙總統決選出口民調：中間偏左席古擊敗極右派

風暴來襲葡3地總統決選延期 西國農民損失慘重

葡萄牙總統決選8日登場 民調預測極右派勝算低

相關新聞

圓大學夢惹怒尪！7旬翁不滿妻「老來求學」 一言不合竟放火燒家

俗話說「活到老學到老」，誰能想到銀髮求學竟引來枕邊人怒火？南韓一名70多歲男子因不滿妻子「老來求學」，更宣稱要一路升讀大學，憤怒之際竟趁妻子在臥房時，堆放紙箱等物品試圖縱火...

「玩弄我的身體」地理男師奪童貞 受害者怒撕天主教榜樣偽裝：令人作嘔

求學階段除了同儕之外，教師可能是學生們最信任的對象，但社會上不乏利用這層信賴關係為非作歹的惡徒。英國一名男子雷德蒙德（Anthony Redmond），被控性侵...

冬天就沒事？濱邊美波自爆「1習慣」食物中毒 新年連假全毀了

女神在食物面前也大意了？日本女星濱邊美波上個月健康拉警報，在日本新年期間食物中毒，近期她也在節目透露細節，原來是吃了久放在室溫下的炸蝦才出事。她更爆料，自己食物中毒已不是第一次...

東京吃台式早餐被搭話！台人遞全日文「美味祕訣」 日部落客讚：超親切

台灣人對美食特別執著？近日，一名日本部落客到東京品嚐台灣早餐，用餐到一半突然被一旁的台灣人搭話，沒想到該名台人竟透過手機，以全日文推薦她「讓台灣早餐更美味的方法...

奪走至少35條人命…強烈氣旋格札尼襲馬達加斯加 城市滿目瘡痍

馬達加斯加災害管理當局今天公布最新統計指出，挾帶強風的氣旋「格札尼」已奪走至少35條人命，並重創第2大城圖阿馬西納...

暴雨釀葡萄牙高速公路部分坍塌 西班牙強風25人傷

暴風雨及洪水肆虐葡萄牙多日，一條連結首都里斯本與波圖的高速公路有部分路段坍塌；西班牙東北部加泰隆尼亞地區今天也遭強風侵襲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。