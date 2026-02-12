冬天就沒事？濱邊美波自爆「1習慣」食物中毒 新年連假全毀了

女神在食物面前也大意了？日本女星濱邊美波上個月健康拉警報，在日本新年期間食物中毒，近期她也在節目透露細節，原來是吃了久放在室溫下的炸蝦才出事。她更爆料，自己食物中毒已不是第一次，連現場來賓都急忙呼籲她謹慎飲食。

日媒每日體育Online報導，日本女星濱邊美波日前出演電視節目《世界上讓人吃驚的新聞》，該集的主題為「飲食危險」，上個月才被爆出食物中毒的她，也分享事件始末。濱邊美波透露在日本新年期間，她吃了在常溫下放置過久的炸蝦天婦羅，進而引發身體不適。

儘管身體出狀況，濱邊美波於新年期間仍在社群平台獻上祝福，她發文寫道，新年快樂結果卻食物中毒了，「年初就中招，現在終於一點一點地復活了」，更無奈感嘆「再次深刻體會到，能好好吃飯是多麼幸福的一件事。真的好不甘心啊，難得的跨年假期竟然就這樣毀了！」

明けましておめでとうございま食あたり!

年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました!

やっと少しづつ復活!

年末年始、食あたりしていた皆さん！している皆さま、おつかれさまです…

改めて、ご飯を美味しく食べられる素晴らしさを実感しております!… — 浜辺美波 (@MINAMI373HAMABE) 2026年1月4日

然而，濱邊美波在節目上加碼爆料，類似的「食安危機」已不是第一次，之前某日半夜她突然想下廚，便煮了自己最喜歡的味噌湯，本來想等湯涼了後拿去冰，不料過程中卻睡著了。濱邊美波表示，味噌湯放在溫暖的房間裡，隔日她沒想太多便將湯喝光，結果肚子劇烈疼痛還想吐。

節目的來賓聽完故事後提醒她，身體較敏感的話應謹慎飲食，但濱邊美波則苦笑稱，「可是我的食慾總是會先跑到理智前面」，連女神都難擋美食的誘惑。

日媒HuffPost報導，許多人誤以為食物中毒多發生在炎熱的夏季，但冬天亦需要留意，因食物放在室內或常溫同樣容易滋生細菌。

日本農林水產省網站指出，烹調後的食物應儘早食用，避免長時間放置在室溫下；如果沒有立刻吃完，則需放進冰箱保存。如果料理無法一次性吃完，建議在「尚未動筷前」分裝到其他容器或餐具中，蓋上蓋子或用保鮮膜包好後再放進冰箱。