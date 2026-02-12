快訊

年前拚手氣…大樂透春節加碼今登場 頭獎連3摃明上看1.4億元

開心過好年！威力彩30連摃終結 13.55億獎落這兩縣市

冬天就沒事？濱邊美波自爆「1習慣」食物中毒 新年連假全毀了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女星濱邊美波日前在節目親曝食物中毒的經驗。 圖／取自濱邊美波X@MINAMI373HAMABE
日本女星濱邊美波日前在節目親曝食物中毒的經驗。 圖／取自濱邊美波X@MINAMI373HAMABE

女神在食物面前也大意了？日本女星濱邊美波上個月健康拉警報，在日本新年期間食物中毒，近期她也在節目透露細節，原來是吃了久放在室溫下的炸蝦才出事。她更爆料，自己食物中毒已不是第一次，連現場來賓都急忙呼籲她謹慎飲食。

日媒每日體育Online報導，日本女星濱邊美波日前出演電視節目《世界上讓人吃驚的新聞》，該集的主題為「飲食危險」，上個月才被爆出食物中毒的她，也分享事件始末。濱邊美波透露在日本新年期間，她吃了在常溫下放置過久的炸蝦天婦羅，進而引發身體不適。

儘管身體出狀況，濱邊美波於新年期間仍在社群平台獻上祝福，她發文寫道，新年快樂結果卻食物中毒了，「年初就中招，現在終於一點一點地復活了」，更無奈感嘆「再次深刻體會到，能好好吃飯是多麼幸福的一件事。真的好不甘心啊，難得的跨年假期竟然就這樣毀了！」

然而，濱邊美波在節目上加碼爆料，類似的「食安危機」已不是第一次，之前某日半夜她突然想下廚，便煮了自己最喜歡的味噌湯，本來想等湯涼了後拿去冰，不料過程中卻睡著了。濱邊美波表示，味噌湯放在溫暖的房間裡，隔日她沒想太多便將湯喝光，結果肚子劇烈疼痛還想吐。

節目的來賓聽完故事後提醒她，身體較敏感的話應謹慎飲食，但濱邊美波則苦笑稱，「可是我的食慾總是會先跑到理智前面」，連女神都難擋美食的誘惑。

日媒HuffPost報導，許多人誤以為食物中毒多發生在炎熱的夏季，但冬天亦需要留意，因食物放在室內或常溫同樣容易滋生細菌。

日本農林水產省網站指出，烹調後的食物應儘早食用，避免長時間放置在室溫下；如果沒有立刻吃完，則需放進冰箱保存。如果料理無法一次性吃完，建議在「尚未動筷前」分裝到其他容器或餐具中，蓋上蓋子或用保鮮膜包好後再放進冰箱。

日本女星濱邊美波日前在節目親曝食物中毒的經驗。圖／取自濱邊美波X@MINAMI373HAMABE
日本女星濱邊美波日前在節目親曝食物中毒的經驗。圖／取自濱邊美波X@MINAMI373HAMABE

日本 女星 食物中毒 味噌湯 食安

延伸閱讀

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

來台搭捷運買票卡關 日舞者見台人「1暖舉」感動：日本遇不到

東京吃台式早餐被搭話！台人遞全日文「美味祕訣」 日部落客讚：超親切

圓大學夢惹怒尪！7旬翁不滿妻「老來求學」 一言不合竟放火燒家

相關新聞

圓大學夢惹怒尪！7旬翁不滿妻「老來求學」 一言不合竟放火燒家

俗話說「活到老學到老」，誰能想到銀髮求學竟引來枕邊人怒火？南韓一名70多歲男子因不滿妻子「老來求學」，更宣稱要一路升讀大學，憤怒之際竟趁妻子在臥房時，堆放紙箱等物品試圖縱火...

「玩弄我的身體」地理男師奪童貞 受害者怒撕天主教榜樣偽裝：令人作嘔

求學階段除了同儕之外，教師可能是學生們最信任的對象，但社會上不乏利用這層信賴關係為非作歹的惡徒。英國一名男子雷德蒙德（Anthony Redmond），被控性侵...

冬天就沒事？濱邊美波自爆「1習慣」食物中毒 新年連假全毀了

女神在食物面前也大意了？日本女星濱邊美波上個月健康拉警報，在日本新年期間食物中毒，近期她也在節目透露細節，原來是吃了久放在室溫下的炸蝦才出事。她更爆料，自己食物中毒已不是第一次...

東京吃台式早餐被搭話！台人遞全日文「美味祕訣」 日部落客讚：超親切

台灣人對美食特別執著？近日，一名日本部落客到東京品嚐台灣早餐，用餐到一半突然被一旁的台灣人搭話，沒想到該名台人竟透過手機，以全日文推薦她「讓台灣早餐更美味的方法...

暴雨釀葡萄牙高速公路部分坍塌 西班牙強風25人傷

暴風雨及洪水肆虐葡萄牙多日，一條連結首都里斯本與波圖的高速公路有部分路段坍塌；西班牙東北部加泰隆尼亞地區今天也遭強風侵襲...

哥倫比亞北部洪災釀18人身亡 當局宣布進入緊急狀態

哥倫比亞北部畜牧地帶洪水氾濫成災，造成18人喪生，數千個家庭流離失所，當局昨天宣布進入緊急狀態

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。