哥倫比亞北部洪災釀18人身亡 當局宣布進入緊急狀態
哥倫比亞北部畜牧地帶洪水氾濫成災，造成18人喪生，數千個家庭流離失所，當局昨天宣布進入緊急狀態。
法新社報導，在重災區之一的哥多華省（Cordoba），房屋遭到水壩和河流潰堤淹沒，超過15萬居民受到影響。
當局表示，這場洪災已經摧毀超過4300戶住宅，淹沒鄉村大片農牧用地。
根據畜牧業公會統計，已有至少1200頭牛死亡。
哥倫比亞災害救援機構9日曾通報全國有22人罹難，但後來將死亡人數下修。
這項緊急命令授權總統裴卓（Gustavo Petro）於30天內採取特別措施因應這場危機，包括無需國會批准調撥資源支援災區。
