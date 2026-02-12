哥倫比亞北部洪災釀18人身亡 當局宣布進入緊急狀態

台灣人對美食特別執著？近日，一名日本部落客到東京品嚐台灣早餐，用餐到一半突然被一旁的台灣人搭話，沒想到該名台人竟透過手機，以全日文推薦她「讓台灣早餐更美味的方法...

2026-02-12 17:54