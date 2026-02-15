澳一員工早3分鐘下班隔日收主管警告信 要求補足工時掀熱議

澳洲一名網友配合公司彈性工時上下班，卻因「提早3分鐘下班」被主管發信警告。男子將信件發上社群平台，吸引不少有相同經歷的網友留言討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名上班族萊恩（Ryan）在社群平台Reddit上分享，自己的公司採取彈性上下班，某天他比下班時間提早3分鐘離開公司，隔天就收到主管的正式警告信，要求他把3分鐘工時補滿。

這封電子郵件的主旨寫著：「昨天提早下班？」，先是肯定萊恩的工作表現，接著就提出，發現萊恩於下午4點57分下班，提早3分鐘離開，認為「為了團隊公平，必須要求他補回缺勤時間。主管給他兩個選項，要求他隔天午休少休3分鐘，或當天要留到5點3分才能離開。

這樣的經歷引發網友討論，有網友嘲諷，公司只會注意這種細節，需要加班的時候卻不以為意。有人分享自己因遇上暴雨淹水，提早10分鐘離開被主管訓斥，但公司卻不記得他前一天默默加班40分鐘。也有過來人指出，過度嚴格要求上班時數，只會影響公司士氣，根本對管理沒有幫助。

有身為主管的網友表示，自己在管理時「只看成果，不看時間」，通常事情做完就讓員工回家，團隊反而效率更高。不少網友認為，公司太過計較，容易令員工不滿，更別說是提升團隊凝聚力，只會破壞勞資合作關係。