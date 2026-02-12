快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名現年54歲的男子雷德蒙德，被控性侵2名當年未滿18歲的女學生。示意圖／ingimage
求學階段除了同儕之外，教師可能是學生們最信任的對象，但社會上不乏利用這層信賴關係為非作歹的惡徒。英國一名男子雷德蒙德（Anthony Redmond），被控性侵2名當年未滿18歲的女學生，其中一名受害人哀痛直呼「他竟敢玩弄我的純真、我的脆弱、我的身體」。

綜合外電報導，現年54歲的雷德蒙德曾擔任某校的地理老師，他被指控在2000年代初期，於家中、學校、酒店等地性侵2名未滿18歲的女學生。其中一名受害者直言「雷德蒙德病態且扭曲」，她回憶原本自己一直專注於學業，但雷德蒙德不僅利用了自己的天真，更仗著教師身分誘騙、侵犯。她感嘆16歲的自己不該將初夜獻給雷德蒙德，更何況雷德蒙德還是一名深獲她信任的人。

另一名已為人母的受害者作證，雷德蒙德曾在午餐時間帶自己去麥當勞，並趁沒人注意時在耳邊低語、調情，甚至特意多看一眼，「讓我覺得自己很特別」。她接著提到，15歲時曾被雷德蒙德帶去酒店，但等到16歲時才和對方發生關係。

她怒控「他竟敢玩弄我的純真、我的脆弱、我的身體」，最令她憤怒的是雷德蒙德在犯下諸多罪行後，竟還能在女子學校任教，透過地理老師、鋼琴家、模範天主教徒等標籤包裝自己，讓她直呼「令人作嘔的幌子」。

雖然雷德蒙德否認了8項指控，他的律師也求情雷德蒙德膝下育有2子，且無犯罪前科，家人、朋友、鄰居也可擔保其人品無虞，但法官仍判雷德蒙德必須服刑3年9個月，禁止他接觸任何一位受害者，並且列入性犯罪者名冊。

東京吃台式早餐被搭話！台人遞全日文「美味祕訣」 日部落客讚：超親切

圓大學夢惹怒尪！7旬翁不滿妻「老來求學」 一言不合竟放火燒家

6旬韓翁悄飛瑞士安樂死！家人報警攔截 警上機深談1小時勸阻

呻吟響徹辦公室！房地產CEO激戰網紅女下屬 婚外情現場員工全傻眼

圓大學夢惹怒尪！7旬翁不滿妻「老來求學」 一言不合竟放火燒家

俗話說「活到老學到老」，誰能想到銀髮求學竟引來枕邊人怒火？南韓一名70多歲男子因不滿妻子「老來求學」，更宣稱要一路升讀大學，憤怒之際竟趁妻子在臥房時，堆放紙箱等物品試圖縱火...

「玩弄我的身體」地理男師奪童貞 受害者怒撕天主教榜樣偽裝：令人作嘔

求學階段除了同儕之外，教師可能是學生們最信任的對象，但社會上不乏利用這層信賴關係為非作歹的惡徒。英國一名男子雷德蒙德（Anthony Redmond），被控性侵...

東京吃台式早餐被搭話！台人遞全日文「美味祕訣」 日部落客讚：超親切

台灣人對美食特別執著？近日，一名日本部落客到東京品嚐台灣早餐，用餐到一半突然被一旁的台灣人搭話，沒想到該名台人竟透過手機，以全日文推薦她「讓台灣早餐更美味的方法...

世華日本分會池袋捐血馬拉松 為寒冬血庫注暖流

為響應台灣大學EMBA30週年倡議的「捐熱血、傳希望」公益精神，世界華人工商婦女企管協會日本分會攜手台灣大學EMBA校友...

6旬韓翁悄飛瑞士安樂死！家人報警攔截 警上機深談1小時勸阻

韓國仁川國際機場日前上演一場驚心動魄的救援行動。一名罹患肺部纖維化的60多歲男子，為了尋求「有尊嚴的死亡」，瞞著家人搭機欲前往瑞士進行安樂死。就在飛機起飛前15分鐘，警方接獲家屬通報發現遺書，緊急要求塔台暫停起飛，並衝入機艙展開長達一小時的遊說，最後成功阻止這趟單程旅行。

對美「去風險」：美國民主盟友們為何接連拜訪習近平？

自2025年10月美國總統川普和中國國家主席習近平的「川習會」在韓國釜山達成暫停加徵關稅、美中關係進入為期一年的「停戰期」以來，多國領袖接踵訪問中國，北京機場在2026年初應該格外繁忙。

