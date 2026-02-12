「玩弄我的身體」地理男師奪童貞 受害者怒撕天主教榜樣偽裝：令人作嘔

求學階段除了同儕之外，教師可能是學生們最信任的對象，但社會上不乏利用這層信賴關係為非作歹的惡徒。英國一名男子雷德蒙德（Anthony Redmond），被控性侵2名當年未滿18歲的女學生，其中一名受害人哀痛直呼「他竟敢玩弄我的純真、我的脆弱、我的身體」。

綜合外電報導，現年54歲的雷德蒙德曾擔任某校的地理老師，他被指控在2000年代初期，於家中、學校、酒店等地性侵2名未滿18歲的女學生。其中一名受害者直言「雷德蒙德病態且扭曲」，她回憶原本自己一直專注於學業，但雷德蒙德不僅利用了自己的天真，更仗著教師身分誘騙、侵犯。她感嘆16歲的自己不該將初夜獻給雷德蒙德，更何況雷德蒙德還是一名深獲她信任的人。

另一名已為人母的受害者作證，雷德蒙德曾在午餐時間帶自己去麥當勞，並趁沒人注意時在耳邊低語、調情，甚至特意多看一眼，「讓我覺得自己很特別」。她接著提到，15歲時曾被雷德蒙德帶去酒店，但等到16歲時才和對方發生關係。

她怒控「他竟敢玩弄我的純真、我的脆弱、我的身體」，最令她憤怒的是雷德蒙德在犯下諸多罪行後，竟還能在女子學校任教，透過地理老師、鋼琴家、模範天主教徒等標籤包裝自己，讓她直呼「令人作嘔的幌子」。

雖然雷德蒙德否認了8項指控，他的律師也求情雷德蒙德膝下育有2子，且無犯罪前科，家人、朋友、鄰居也可擔保其人品無虞，但法官仍判雷德蒙德必須服刑3年9個月，禁止他接觸任何一位受害者，並且列入性犯罪者名冊。