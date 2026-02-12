世華日本分會池袋捐血馬拉松 為寒冬血庫注暖流

快訊

中央社／ 東京12日專電
為響應台灣大學EMBA30週年倡議的「捐熱血、傳希望」公益精神，世界華人工商婦女企管協會日本分會攜手台灣大學EMBA校友基金會，與日本紅十字社合作，日前在JR池袋站東口站前廣場舉辦「全球捐血馬拉松公益活動—日本站」，接棒全球熱血行動。

活動當天適逢日本發布大雪警報，同時也是重要選舉投票日，街頭人潮明顯減少。然而，惡劣天候並未澆熄公益熱情，世華日本分會志工仍冒著風雪堅守崗位，在池袋街頭積極號召民眾參與捐血。多名志工更以身作則，當場捲起衣袖捐血，以實際行動帶動路過行人加入捐血行列。

世華日本分會指出，本次活動由日本紅十字社派遣專業醫護團隊進行，在完善的醫療配置與志工引導下，整體流程安全順暢。儘管受到天候與投票日雙重影響，當日仍有48人完成捐血，優於去年母親節捐血活動，為日本冬季相對吃緊的血液庫存注入即時而珍貴的生命暖流。

活動也獲得多名台日僑界與社團代表到場支持，包括駐日代表處僑務組、台大EMBA日本校友，以及日本台灣商會聯合總會、東京台灣商工會、在日台灣同鄉會、台日協贊會、日本台醫人協會、日本台灣基進之友會等團體齊聚現場，共同為公益行動站台，展現台日社會攜手守護生命的深厚情誼。

世華日本分會表示，自籌備初期即動員會員與志工整合資源、串聯人脈，充分展現華人女性企業家「以專業服務社會、以行動實踐公益」的核心價值。透過一次次實際行動，讓「傳承、傳愛、傳價值」不只是口號，而是真正落實於社會之中。

世華日本分會強調，「熱血接棒」不僅象徵血液的傳遞，更代表希望與善意的延續。一袋血，或許能在關鍵時刻挽救一條生命；一場活動，也能在風雪之中照亮人心。未來將持續推動捐血與各項公益行動，串聯更多社會力量，讓善意在世界各地流動不息。

分會同時預告，將於5月17日再度於池袋舉行「母親節慈善捐血活動」，邀請社會各界再次相聚，以熱血向母親致敬，為生命加油。

