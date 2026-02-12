東京吃台式早餐被搭話！台人遞全日文「美味祕訣」 日部落客讚：超親切

台灣人對美食特別執著？近日，一名日本部落客到東京品嚐台灣早餐，用餐到一半突然被一旁的台灣人搭話，沒想到該名台人竟透過手機，以全日文推薦她「讓台灣早餐更美味的方法」，建議可在鹹豆漿裡加辣油等吃法，親切的互動也讓部落客印象深刻，不禁大讚「我遇到的台灣人，真的都很親切」。

日本部落客大畠順子時常在各個社群分享旅遊日記，日前她前往東京飯田橋，到餐廳wanna manna（望滿拿）品嚐台灣早餐。大畠順子發文提到，她點了一份什麼都能吃到的套餐，餐點內容包含蛋餅、台式飯糰、鳳梨酥、鹹豆漿、豆漿及紅茶等，並稱讚「相當美味」。

沒想到，大畠順子用餐到一半時突被旁邊座位的台灣人搭話，該名台人在手機上輸入日文，熱情地推薦「讓早餐更美味的吃法」。從照片上的文字可見，台灣人先是禮貌地介紹自己是哪裡人後，建議她可在鹹豆漿加點辣油增添美味；也可將豆漿和紅茶一比一混合成豆漿紅茶，喝起來更順口；並同時推薦「正宗台灣味」饅頭夾蛋、肉鬆。

台灣人熱切地分享專業吃法，讓大畠順子又驚又喜，她也在貼文吐露心情，「我遇到的每個台灣人，真的都非常親切」，並提到自己曾4度到訪台灣，期許未來自己也能有機會，自然地向外國人分享讓日本料理變好吃的竅門。

消息也被傳回台灣，一名網友在Dcard分享此事，並笑稱「看完覺得台灣人真的一堆動森島民」，不分年齡只要看到外國人需要幫忙，都會主動搭話、予以協助。其他網友也提到，「台灣人對吃很執著」，過去也曾有台人向鄰桌南韓人建議要在牛肉麵加牛油等。

大畠順子的正職是日本某電台員工，而她以旅行者的身分走訪日本國內99座島嶼、海外21座島嶼，更稱離島與秘境是她個人的旅行主題。大畠順子過去曾出版旅遊書《離島ひとり旅》（離島獨旅），探索日本的島嶼，寫下旅行點滴。