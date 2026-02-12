圓大學夢惹怒尪！7旬翁不滿妻「老來求學」 一言不合竟放火燒家

俗話說「活到老學到老」，誰能想到銀髮求學竟引來枕邊人怒火？南韓一名70多歲男子因不滿妻子「老來求學」，更宣稱要一路升讀大學，憤怒之際竟趁妻子在臥房時，堆放紙箱等物品試圖縱火，該案於11日進行宣判。

根據韓聯社報導，去（2025）年9月22日凌晨0時左右，住在南韓釜山市蓮堤區的70多歲A男，與7旬的妻子一同飲酒，不料過程中兩人卻發生爭執。隨後妻子到臥房內躺下，A男便在房間內堆放紙箱等物品，並點燃打火機試圖縱火。

所幸妻子及時發現滅火，僅臥室地板部分焦黑，未造成人員傷亡。中央日報報導，相關調查顯示，A男平時就對妻子「晚年求學」不滿，亦不認同妻子持續考取大學，案發當日夫妻倆也因升學問題大吵一架，一時衝動才犯案。

The Kookje Daily News指出，釜山地方法院昨（11）日對該案進行審理，以現住建造物放火未遂罪，判A男有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

審判長金容均（音譯）說明，「放火罪屬重大犯罪，罪責不輕」，但考量該案屬一時衝動犯案、未造成重大人身或財產損害，且被害人表示不希望丈夫被處罰等因素，予以量刑。