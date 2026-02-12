快訊

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

圓大學夢惹怒尪！7旬翁不滿妻「老來求學」 一言不合竟放火燒家

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名7旬男子不滿妻子老年持續求學，一時衝動竟放火燒家。示意圖／ingimage
南韓一名7旬男子不滿妻子老年持續求學，一時衝動竟放火燒家。示意圖／ingimage

俗話說「活到老學到老」，誰能想到銀髮求學竟引來枕邊人怒火？南韓一名70多歲男子因不滿妻子「老來求學」，更宣稱要一路升讀大學，憤怒之際竟趁妻子在臥房時，堆放紙箱等物品試圖縱火，該案於11日進行宣判。

根據韓聯社報導，去（2025）年9月22日凌晨0時左右，住在南韓釜山市蓮堤區的70多歲A男，與7旬的妻子一同飲酒，不料過程中兩人卻發生爭執。隨後妻子到臥房內躺下，A男便在房間內堆放紙箱等物品，並點燃打火機試圖縱火。

所幸妻子及時發現滅火，僅臥室地板部分焦黑，未造成人員傷亡。中央日報報導，相關調查顯示，A男平時就對妻子「晚年求學」不滿，亦不認同妻子持續考取大學，案發當日夫妻倆也因升學問題大吵一架，一時衝動才犯案。

The Kookje Daily News指出，釜山地方法院昨（11）日對該案進行審理，以現住建造物放火未遂罪，判A男有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

審判長金容均（音譯）說明，「放火罪屬重大犯罪，罪責不輕」，但考量該案屬一時衝動犯案、未造成重大人身或財產損害，且被害人表示不希望丈夫被處罰等因素，予以量刑。

南韓 釜山 妻子 丈夫 縱火 升學 銀髮族

相關新聞

圓大學夢惹怒尪！7旬翁不滿妻「老來求學」 一言不合竟放火燒家

俗話說「活到老學到老」，誰能想到銀髮求學竟引來枕邊人怒火？南韓一名70多歲男子因不滿妻子「老來求學」，更宣稱要一路升讀大學，憤怒之際竟趁妻子在臥房時，堆放紙箱等物品試圖縱火...

6旬韓翁悄飛瑞士安樂死！家人報警攔截 警上機深談1小時勸阻

韓國仁川國際機場日前上演一場驚心動魄的救援行動。一名罹患肺部纖維化的60多歲男子，為了尋求「有尊嚴的死亡」，瞞著家人搭機欲前往瑞士進行安樂死。就在飛機起飛前15分鐘，警方接獲家屬通報發現遺書，緊急要求塔台暫停起飛，並衝入機艙展開長達一小時的遊說，最後成功阻止這趟單程旅行。

對美「去風險」：美國民主盟友們為何接連拜訪習近平？

自2025年10月美國總統川普和中國國家主席習近平的「川習會」在韓國釜山達成暫停加徵關稅、美中關係進入為期一年的「停戰期」以來，多國領袖接踵訪問中國，北京機場在2026年初應該格外繁忙。

網壇不需要再一場性別大戰：為何世界球后參賽反成鬧劇

2025年底的杜拜氣溫舒適宜人，是最佳的旅遊時段。可口可樂體育館（Coca-Cola Arena）在一萬多名觀眾的見證下，一場以「性別大戰」（Battle of the Sexes）為名的網球賽事華麗登場。這是男、女職業網球運動員間的一次正面對決，由世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）迎戰2022年溫網亞軍基里奧斯（Nick Kyrgios）。

俄新創奇招「腦植晶片」遠端操控 鴿子變生物新型武器

俄羅斯一家新創公司突發奇想，將「鴿子」變成生物無人機，直接用腦部植入晶片遠端操控飛行。這項創新的設計讓活生生的鴿子...

馬背上的柔情：馬術治療陪伴身心障礙兒童踏上成長之路

人類與馬的互動已有數千年歷史，馬匹不僅曾是人類重要的運輸工具，彼此之間也演變為親密的夥伴關係。如今馬經常扮演治療角色，已有研究證實，「馬術治療」能利用馬匹特有的運動方式，增強人類的神經系統和感官處理能力，可有效改善患有神經系統疾病、自閉症、腦性麻痺、關節炎、憂鬱症等患者的症狀。馬術治療對身心障礙兒童、退伍軍人來說，更具有強大的心理療育功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。