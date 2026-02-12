快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

6旬韓翁悄飛瑞士安樂死！家人報警攔截 警上機深談1小時勸阻

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國一名六旬翁欲赴瑞士安樂死，被警方攔下。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
韓國一名六旬翁欲赴瑞士安樂死，被警方攔下。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage

韓國仁川國際機場日前上演一場驚心動魄的救援行動。一名罹患肺部纖維化的60多歲男子，為了尋求「有尊嚴的死亡」，瞞著家人搭機欲前往瑞士進行安樂死。就在飛機起飛前15分鐘，警方接獲家屬通報發現遺書，緊急要求塔台暫停起飛，並衝入機艙展開長達一小時的遊說，最後成功阻止這趟單程旅行。

據「HANKYOREH」報導，該名男子長期受「肺纖維化」折磨，肺部組織硬化導致呼吸極度困難，且難以治癒。他在9日上午前往機場，預定搭乘中午12點5分飛往巴黎的班機，再轉往瑞士。警方早在上午9點半就接獲家屬報案，指稱「父親要去安樂死」，並於10點在航廈攔截到男子。但當時男子堅稱只是要去法國進行「最後的旅行」，警方在缺乏具體自殺證據下，只能無奈放行。

情勢在起飛前一刻急轉直下。上午11點50分，家屬在家中發現了男子留下的親筆遺書，內容充滿歉意與訣別。警方接到第二次連絡後，緊急聯繫航空公司，在起飛前5分鐘強行登機。面對警方的攔阻，男子情緒激動，一度質問：「難道我連選擇死亡的權利都沒有嗎？」並坦承此行目的地確實是允許醫師開處方給患者自行服藥、結束生命的瑞士。

為了安撫男子情緒，警方指派一名年齡相仿的50多歲資深員警，在機艙內與其進行一對一的深談。經過一小時的懇談與勸導，男子態度終於軟化，同意放棄當日的出國計畫。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

安樂死 瑞士 肺纖維化 遺書 韓國

延伸閱讀

前寫真女星逆襲成功！森下千里淡妝深耕地方 扳倒政壇老將

善意接力！二寶媽掉手機大崩潰 無名拾獲人+貼心宅配員助奇蹟尋回

日航爆資安漏洞！行李配送系統遭駭 2.8萬旅客個資恐外洩

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

相關新聞

6旬韓翁悄飛瑞士安樂死！家人報警攔截 警上機深談1小時勸阻

韓國仁川國際機場日前上演一場驚心動魄的救援行動。一名罹患肺部纖維化的60多歲男子，為了尋求「有尊嚴的死亡」，瞞著家人搭機欲前往瑞士進行安樂死。就在飛機起飛前15分鐘，警方接獲家屬通報發現遺書，緊急要求塔台暫停起飛，並衝入機艙展開長達一小時的遊說，最後成功阻止這趟單程旅行。

對美「去風險」：美國民主盟友們為何接連拜訪習近平？

自2025年10月美國總統川普和中國國家主席習近平的「川習會」在韓國釜山達成暫停加徵關稅、美中關係進入為期一年的「停戰期」以來，多國領袖接踵訪問中國，北京機場在2026年初應該格外繁忙。

網壇不需要再一場性別大戰：為何世界球后參賽反成鬧劇

2025年底的杜拜氣溫舒適宜人，是最佳的旅遊時段。可口可樂體育館（Coca-Cola Arena）在一萬多名觀眾的見證下，一場以「性別大戰」（Battle of the Sexes）為名的網球賽事華麗登場。這是男、女職業網球運動員間的一次正面對決，由世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）迎戰2022年溫網亞軍基里奧斯（Nick Kyrgios）。

俄新創奇招「腦植晶片」遠端操控 鴿子變生物新型武器

俄羅斯一家新創公司突發奇想，將「鴿子」變成生物無人機，直接用腦部植入晶片遠端操控飛行。這項創新的設計讓活生生的鴿子...

馬背上的柔情：馬術治療陪伴身心障礙兒童踏上成長之路

人類與馬的互動已有數千年歷史，馬匹不僅曾是人類重要的運輸工具，彼此之間也演變為親密的夥伴關係。如今馬經常扮演治療角色，已有研究證實，「馬術治療」能利用馬匹特有的運動方式，增強人類的神經系統和感官處理能力，可有效改善患有神經系統疾病、自閉症、腦性麻痺、關節炎、憂鬱症等患者的症狀。馬術治療對身心障礙兒童、退伍軍人來說，更具有強大的心理療育功能。

美國施壓古巴！油荒陷全面停電窘境 德國發布旅行警示

在美國施壓引發古巴石油危機後，德國今天發布旅行建議，呼籲公民若非必要應避免前往古巴

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。