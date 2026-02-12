6旬韓翁悄飛瑞士安樂死！家人報警攔截 警上機深談1小時勸阻

韓國仁川國際機場日前上演一場驚心動魄的救援行動。一名罹患肺部纖維化的60多歲男子，為了尋求「有尊嚴的死亡」，瞞著家人搭機欲前往瑞士進行安樂死。就在飛機起飛前15分鐘，警方接獲家屬通報發現遺書，緊急要求塔台暫停起飛，並衝入機艙展開長達一小時的遊說，最後成功阻止這趟單程旅行。

據「HANKYOREH」報導，該名男子長期受「肺纖維化」折磨，肺部組織硬化導致呼吸極度困難，且難以治癒。他在9日上午前往機場，預定搭乘中午12點5分飛往巴黎的班機，再轉往瑞士。警方早在上午9點半就接獲家屬報案，指稱「父親要去安樂死」，並於10點在航廈攔截到男子。但當時男子堅稱只是要去法國進行「最後的旅行」，警方在缺乏具體自殺證據下，只能無奈放行。

情勢在起飛前一刻急轉直下。上午11點50分，家屬在家中發現了男子留下的親筆遺書，內容充滿歉意與訣別。警方接到第二次連絡後，緊急聯繫航空公司，在起飛前5分鐘強行登機。面對警方的攔阻，男子情緒激動，一度質問：「難道我連選擇死亡的權利都沒有嗎？」並坦承此行目的地確實是允許醫師開處方給患者自行服藥、結束生命的瑞士。

為了安撫男子情緒，警方指派一名年齡相仿的50多歲資深員警，在機艙內與其進行一對一的深談。經過一小時的懇談與勸導，男子態度終於軟化，同意放棄當日的出國計畫。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980