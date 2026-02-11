柬埔寨打擊跨國詐騙 稱已關閉近200處詐騙中心
柬埔寨一名高官說，近幾週打擊跨國詐騙的行動已使近200個詐騙中心關閉。當局罕見開放媒體參觀其中一處據點，藉此展示正積極處理這些針對全球受害者的犯罪行動。
路透社報導，柬埔寨國務部長兼國家打擊網路詐騙委員會秘書長蔡西納烈（Chhay Sinarith）本週在金邊受訪時說：「目前大約有190個地點已被我們封閉。」隨後媒體前往貢不省（Kampot）一處靠近越南邊界的大型園區參訪。
蔡西納烈指出，當局去年底展開打擊行動後，已逮捕173名詐騙集團高階幹部，遣返1萬1000名工作人員。
在柬國當局展開行動前，有一名出生於中國的詐騙首腦遭美國起訴，隨後他又被引渡至中國，是迄今對詐騙犯罪網絡最強而有力的國際掃蕩行動。
數千名詐騙中心成員近日已逃離園區尋求返國，其中一些人是被販運至詐騙園區、被迫在殘酷條件下工作的受害者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。