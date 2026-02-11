柬埔寨打擊跨國詐騙 稱已關閉近200處詐騙中心

柬埔寨一名高官說，近幾週打擊跨國詐騙的行動已使近200個詐騙中心關閉。當局罕見開放媒體參觀其中一處據點，藉此展示正積極處理這些針對全球受害者的犯罪行動。

路透社報導，柬埔寨國務部長兼國家打擊網路詐騙委員會秘書長蔡西納烈（Chhay Sinarith）本週在金邊受訪時說：「目前大約有190個地點已被我們封閉。」隨後媒體前往貢不省（Kampot）一處靠近越南邊界的大型園區參訪。

蔡西納烈指出，當局去年底展開打擊行動後，已逮捕173名詐騙集團高階幹部，遣返1萬1000名工作人員。

在柬國當局展開行動前，有一名出生於中國的詐騙首腦遭美國起訴，隨後他又被引渡至中國，是迄今對詐騙犯罪網絡最強而有力的國際掃蕩行動。

數千名詐騙中心成員近日已逃離園區尋求返國，其中一些人是被販運至詐騙園區、被迫在殘酷條件下工作的受害者。