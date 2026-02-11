柬埔寨打擊跨國詐騙 稱已關閉近200處詐騙中心

快訊

中央社／ 柬埔寨貢不11日綜合外電報導

柬埔寨一名高官說，近幾週打擊跨國詐騙的行動已使近200個詐騙中心關閉。當局罕見開放媒體參觀其中一處據點，藉此展示正積極處理這些針對全球受害者的犯罪行動。

路透社報導，柬埔寨國務部長兼國家打擊網路詐騙委員會秘書長蔡西納烈（Chhay Sinarith）本週在金邊受訪時說：「目前大約有190個地點已被我們封閉。」隨後媒體前往貢不省（Kampot）一處靠近越南邊界的大型園區參訪。

蔡西納烈指出，當局去年底展開打擊行動後，已逮捕173名詐騙集團高階幹部，遣返1萬1000名工作人員。

在柬國當局展開行動前，有一名出生於中國的詐騙首腦遭美國起訴，隨後他又被引渡至中國，是迄今對詐騙犯罪網絡最強而有力的國際掃蕩行動。

數千名詐騙中心成員近日已逃離園區尋求返國，其中一些人是被販運至詐騙園區、被迫在殘酷條件下工作的受害者。

詐騙集團 受害者
相關新聞

馬背上的柔情：馬術治療陪伴身心障礙兒童踏上成長之路

人類與馬的互動已有數千年歷史，馬匹不僅曾是人類重要的運輸工具，彼此之間也演變為親密的夥伴關係。如今馬經常扮演治療角色，已有研究證實，「馬術治療」能利用馬匹特有的運動方式，增強人類的神經系統和感官處理能力，可有效改善患有神經系統疾病、自閉症、腦性麻痺、關節炎、憂鬱症等患者的症狀。馬術治療對身心障礙兒童、退伍軍人來說，更具有強大的心理療育功能。

美國施壓古巴！油荒陷全面停電窘境 德國發布旅行警示

在美國施壓引發古巴石油危機後，德國今天發布旅行建議，呼籲公民若非必要應避免前往古巴

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

皮塔的著作《未竟之路》（The Almost Prime Minister）繁體中文版於2026年在台灣出版上市，皮塔本人也在2月8日泰國大選投票當天，投完票後直接搭飛機來台灣參加台北書展的新書發表會。本文為皮塔在台灣時，接受《udn global 轉角國際》的專訪，針對泰國大選、國內經濟和國際局勢分享他的看法。

谷愛凌批川普被炎上 最挺台NBA球星怒轟「穿大陸戰袍的叛徒」

福斯新聞報導，美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普，稱川普點名痛罵美國滑雪選手海斯導致冬奧失焦、與奧運精神背道而馳。...

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

日本國內最高齡男性、居住於靜岡縣磐田市的水野清隆，於2026年2月8日因衰老辭世，高齡111歲。這位跨越明治到令和五個時代的人瑞，生前接受媒體專訪時，曾透露其獨特的「養生法」，其中最關鍵的竟是「懂得忘記」與「每天吃兩次點心」。

日航爆資安漏洞！行李配送系統遭駭 2.8萬旅客個資恐外洩

據日媒Aviation Wire報導，深受觀光客喜愛、可將手提行李從機場直接送往指定飯店的日本航空（JAL）「當日行李配送服務」，於10日公開表示預約系統遭第三方非法入侵，估計受影響旅客最高達2萬8千人。目前日航已緊急暫停該項預約功能，並展開調查。

