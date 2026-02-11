快訊

中央社／ 柏林10日綜合外電報導
在美國施壓引發古巴石油危機後，德國今天發布旅行建議，呼籲公民若非必要應避免前往古巴。圖為石油開採設施。 歐新社
美國施壓引發古巴石油危機後，德國今天發布旅行建議，呼籲公民若非必要應避免前往古巴。

法新社報導，美軍上月夜襲委內瑞拉、推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，隨後下令停止卡拉卡斯（Caracas）當局向古巴供應石油。

德國外交部指出：「古巴正面臨嚴峻能源危機，而能源基礎設施普遍老舊使情況進一步惡化。」公告指出，古巴「能源與燃料嚴重短缺，影響到生活的各個層面」，包括醫療照護。

由於目前來自海外的飛機無法在古巴補充燃料，德國外交部說：「航班運作受到重大限制」，而且「已有數家飯店已經關閉」。

該部門指出，「大眾運輸、路燈、交通號誌、提款機、通訊及安全系統都已嚴重受限，或面臨完全失效」的風險。

古巴發電廠難以維持電力供應 ，石油短缺已讓整個國家面臨陷入全面停電的窘境。

哈瓦那當局已宣布緊急措施，包括國營企業工時縮短為4天，並限縮燃料銷售。

古巴近年來停電、燃料短缺本就一再發生，如今更加惡化，哈瓦那當局指責美國總統川普企圖「扼殺」古巴經濟。

古巴 外交部 能源 石油 美國 德國
相關新聞

谷愛凌批川普被炎上 最挺台NBA球星怒轟「穿大陸戰袍的叛徒」

福斯新聞報導，美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普，稱川普點名痛罵美國滑雪選手海斯導致冬奧失焦、與奧運精神背道而馳。...

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

皮塔的著作《未竟之路》（The Almost Prime Minister）繁體中文版於2026年在台灣出版上市，皮塔本人也在2月8日泰國大選投票當天，投完票後直接搭飛機來台灣參加台北書展的新書發表會。本文為皮塔在台灣時，接受《udn global 轉角國際》的專訪，針對泰國大選、國內經濟和國際局勢分享他的看法。

美國施壓古巴！油荒陷全面停電窘境 德國發布旅行警示

在美國施壓引發古巴石油危機後，德國今天發布旅行建議，呼籲公民若非必要應避免前往古巴

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

日本國內最高齡男性、居住於靜岡縣磐田市的水野清隆，於2026年2月8日因衰老辭世，高齡111歲。這位跨越明治到令和五個時代的人瑞，生前接受媒體專訪時，曾透露其獨特的「養生法」，其中最關鍵的竟是「懂得忘記」與「每天吃兩次點心」。

日航爆資安漏洞！行李配送系統遭駭 2.8萬旅客個資恐外洩

據日媒Aviation Wire報導，深受觀光客喜愛、可將手提行李從機場直接送往指定飯店的日本航空（JAL）「當日行李配送服務」，於10日公開表示預約系統遭第三方非法入侵，估計受影響旅客最高達2萬8千人。目前日航已緊急暫停該項預約功能，並展開調查。

南韓試辦基本收入政策 符合資格不需工作即可月領3250元

韓國農林畜產食品部（MAFRA）10日敲定農漁村基本收入試點計畫實施細則，從本月底開始每周在京畿道漣川郡和江原道旌善郡等...

