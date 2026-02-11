為和平而走 佛教僧侶長征3700公里抵達華府

身披橘紅色僧袍的20多名佛教僧侶今天抵達美國華盛頓特區，他們完成了一場全長約3700公里的「為和平而走」徒步之旅。這場橫跨9個州的心靈之旅，已獲成千上萬民眾夾道喝采。

美聯社報導，他們為倡導和平而走，而這個簡單的訊息在美國各地引發共鳴，被視為在衝突與政治分歧下的一股慰藉力量。

自隊伍10月底啟程以來，即便氣候異常寒冷，成千上萬民眾仍聚集在南部公路旁，只為一睹這支默默前行的僧侶隊伍。

這些僧侶3個多月前從德州開始徒步，他們時而冒著嚴寒的冬季氣溫，有時甚至赤腳行走，以「喚起美國及全世界對和平、慈愛與悲憫的意識」。

儘管強烈的冬季風暴帶來了使人動彈不得的大雪、凍雨和冰雨，範圍從俄亥俄谷（Ohio Valley）和中南部一直延伸到新英格蘭（New England）地區，再加上席捲美國大部分地區的嚴酷極地寒流，僧侶們仍繼續徒步前行。

據路透社報導，這趟旅程由一隻來自印度的流浪犬「阿洛卡」（Aloka）全程陪伴，牠在社群媒體上以「和平犬」之名吸引大批粉絲。

在他們開始為期兩天的華府行程之際，現場聚集了大批群眾迎接。警方已發布交通預警，宣布將在僧侶行經路線實施「即時封路」，以確保僧侶及圍觀民眾的安全。

美國總統川普強硬的移民政策，已使得移民官員和國民兵（National Guard）在部分城市大量部署，並有美國公民和移民遭聯邦探員殺害。

「為和平而走」的精神領袖潘納卡拉比丘（Bhikkhu Pannakara）說：「我們行走並非為了抗議，而是為了喚醒早已存在於我們每個人內心的和平。」

他說：「『為和平而走』是一個簡單卻有意義的提醒，提醒我們團結與善良始於我們每個人，並能向外輻射至家庭、社區乃至整個社會。」

僧侶們今天與明天將在華府停留，並於12日在鄰近的馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）結束旅程。

這趟長途跋涉並非一路平安順遂。去年11月，僧侶們在休士頓郊外一條公路旁行走時，他們的護衛車遭一輛卡車撞上，造成兩名僧侶受傷，其中一名尊者的腿因此被迫截肢。

來自馬里蘭州銀泉市（Silver Spring）的59歲民眾唐納休（Joan Donoghue）今天和友人一同前來。

她說：「我週日（8日）在維吉尼亞州等了很久，與很多人交談，他們都說同樣的話：我們的國家需要這個。我們感到分裂，人們想要更多的善良、悲憫和和平。」