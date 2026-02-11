快訊

索馬利亞客機迫降淺灘 機上55人全平安生還

中央社／ 摩加迪休10日綜合外電報導

索馬利亞主要機場今天發生飛機事故，一架載有55人的客機在起飛後不久因技術故障進行迫降，然而在降落時衝出跑道，最終停在鄰近海灘的淺水區。

美聯社報導，星空航空（Starsky Aviation）執行長努爾（Ahmed Nur）在聲明中表示，這架班機在摩加迪休（Mogadishu）亞丁阿德國際機場（Aden AbdulleInternational Airport）緊急降落，並未造成人員受傷，機上50名乘客及5名機組員皆已安全撤離。

努爾表示：「飛機衝出跑道後，最後停在機場附近的印度洋岸邊。無人受傷，無人死亡。」

索馬利亞交通部長努赫（Mohamed Farah Nuh）表示，救援小組已確認機上所有人員安全，僅飛機受損。他並指出，事故原因將進行全面調查。

索馬利亞民航局局長莫阿里姆（Ahmed Moalim）向當地媒體表示，該班機原定飛往北部城市加爾卡約（Gaalkacyo），但起飛約15分鐘後出現故障。莫阿里姆指出，飛機在嘗試降落時偏離跑道，最終停在岸邊。

索馬利亞 飛機 機場
