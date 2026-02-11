2025全球清廉印象指數 巴西107名再陷低谷

國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），巴西以35分、位居全球182個國家與地區中的第107名，創下巴西歷史上的第二低分紀錄，顯示反貪腐成效停滯不前。

清廉印象指數滿分100分，根據報告，巴西分數僅比2024年高出1分，但此差距在統計上並不具顯著性，反映出整體情勢陷於停滯。巴西表現遠低於全球及美洲地區平均42分，與斯里蘭卡並列，落後於阿根廷、貝里斯及烏克蘭等國。

國際透明組織指出，巴西近年接連爆發大型貪腐案件，制度性脆弱問題持續存在，雖然最高法院在追究破壞民主的行動上展現強硬態度，卻同時因「前所未見的重大貪腐醜聞」震驚國際。報告並警告，犯罪組織滲透國家機構的情況加劇，尤其透過金融系統與法律服務滲透。

在去年回顧報告中，國際透明組織列舉多起巴西重大案件，包括涉及國會預算分配的弊案、社會保險金詐騙，及被稱為「巴西史上最大銀行詐欺」的Master案。雖然政府在金融情報運用上取得進展，提升打擊洗錢的能力，但在部分醜聞的應對上卻被批評為延宕且政治化。

巴西新聞網站G1報導，巴西監察總署表示，清廉印象指數僅呈現特定群體「感知」，並不等於實際貪腐程度，並強調透明度與調查行動增加，雖然使問題顯著，但不代表腐敗惡化。

國透明組織呼籲巴西強化制度協調與監督機制，並在司法、立法與行政各層面落實透明與問責，以扭轉持續低迷的腐敗形象。