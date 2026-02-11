2025全球清廉印象指數 巴西107名再陷低谷

快訊

中央社／ 聖保羅10日專電

國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），巴西以35分、位居全球182個國家與地區中的第107名，創下巴西歷史上的第二低分紀錄，顯示反貪腐成效停滯不前。

清廉印象指數滿分100分，根據報告，巴西分數僅比2024年高出1分，但此差距在統計上並不具顯著性，反映出整體情勢陷於停滯。巴西表現遠低於全球及美洲地區平均42分，與斯里蘭卡並列，落後於阿根廷、貝里斯及烏克蘭等國。

國際透明組織指出，巴西近年接連爆發大型貪腐案件，制度性脆弱問題持續存在，雖然最高法院在追究破壞民主的行動上展現強硬態度，卻同時因「前所未見的重大貪腐醜聞」震驚國際。報告並警告，犯罪組織滲透國家機構的情況加劇，尤其透過金融系統與法律服務滲透。

在去年回顧報告中，國際透明組織列舉多起巴西重大案件，包括涉及國會預算分配的弊案、社會保險金詐騙，及被稱為「巴西史上最大銀行詐欺」的Master案。雖然政府在金融情報運用上取得進展，提升打擊洗錢的能力，但在部分醜聞的應對上卻被批評為延宕且政治化。

巴西新聞網站G1報導，巴西監察總署表示，清廉印象指數僅呈現特定群體「感知」，並不等於實際貪腐程度，並強調透明度與調查行動增加，雖然使問題顯著，但不代表腐敗惡化。

國透明組織呼籲巴西強化制度協調與監督機制，並在司法、立法與行政各層面落實透明與問責，以扭轉持續低迷的腐敗形象。

巴西 指數 醜聞
相關新聞

日航爆資安漏洞！行李配送系統遭駭 2.8萬旅客個資恐外洩

據日媒Aviation Wire報導，深受觀光客喜愛、可將手提行李從機場直接送往指定飯店的日本航空（JAL）「當日行李配送服務」，於10日公開表示預約系統遭第三方非法入侵，估計受影響旅客最高達2萬8千人。目前日航已緊急暫停該項預約功能，並展開調查。

南韓試辦基本收入政策 符合資格不需工作即可月領3250元

韓國農林畜產食品部（MAFRA）10日敲定農漁村基本收入試點計畫實施細則，從本月底開始每周在京畿道漣川郡和江原道旌善郡等...

Roblox出現色狼誘拐兒童、露骨內容 澳洲通訊部長震驚

傳出兒童在線上遊戲平台「機器磚塊」（Roblox）遭到誘拐和接觸到露骨內容後，澳洲政府已經要求與該公司召開緊急會議。主管...

研究：腦力訓練可望降25%失智風險 鍛鍊反應速度效果顯著

今天有最新研究指出，鍛鍊反應速度這樣簡單的腦力訓練活動可望讓罹患失智症的風險降低25%，但部分外部研究人員對如何解讀這項...

古巴燃油短缺危機加劇 加拿大各家航空暫停飛往

隨著美國加強對古巴的石油供應限制，並阻止其從委內瑞拉取得石油，古巴警告其航空燃油即將耗盡，加拿大各航空公司今天宣布暫停飛...

日本大雪下近3周已46死558傷 青森91歲婦慘遭活埋…窒息亡

日本消防廳今天公布的最新數據顯示，持續近3周的大雪已在日本造成46人喪生、558人受傷

