南韓試辦基本收入政策 符合資格不需工作即可月領3250元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
南韓政府本月底在全國10個郡縣試辦基本收入計畫，在這些地區實際居住三天或以上的居民每月可領取15萬韓元。 路透
南韓政府本月底在全國10個郡縣試辦基本收入計畫，在這些地區實際居住三天或以上的居民每月可領取15萬韓元。 路透

韓國農林畜產食品部（MAFRA）10日敲定農漁村基本收入試點計畫實施細則，從本月底開始每周在京畿道漣川郡和江原道旌善郡等10郡縣實際居住三天或以上的民眾，每月可領取15萬韓元（約台幣3,250元）的基本收入，將以當地禮券形式發放。

朝鮮日報報導，農漁村基本收入是南韓一項全國性計畫，根據李在明總統的承諾，從今年開始在全國10個郡縣實施，為期兩年，試辦地點還包括忠清北道沃川郡、忠清南道青陽郡、全羅北道淳昌郡和長水郡、全羅南道谷城郡和新安郡、慶尚北道英陽郡，以及慶尚南道南海郡。

符合資格的居民，需在這些試點地區擁有戶籍地址和居民登記，並且每周在該地區實際居住三天或以上。舉例來說，在其他地區工作的勞工，如果通勤到試點計畫目標地區、或經確認每周在目標地區居住三天或以上，即可領取基本收入。在其他地區就讀的大學生，只有在寒暑假期間每周在目標地區居住三天或以上才有資格領取。現役軍人和外國人不符合領取資格。

根據實施細則，這項基本收入可在領取者居住的鄉鎮或農村地區使用，農村地區居民有六個月時間使用，比鄉鎮居民多三個月。這筆補助也可用於設立鄉鎮內的機構或企業，例如醫院和藥房。在加油站、便利商店和農協直營連鎖超市Hanaro Marts消費的限額為5萬韓元。

加油站 軍人 戶籍
