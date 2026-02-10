Roblox出現色狼誘拐兒童、露骨內容 澳洲通訊部長震驚

快訊

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導
線上遊戲平台「機器磚塊」（Roblox）。 路透
傳出兒童在線上遊戲平台「機器磚塊」（Roblox）遭到誘拐和接觸到露骨內容後，澳洲政府已經要求與該公司召開緊急會議。主管機關表示將檢查該公司是否兌現保護兒童安全的承諾。

路透社報導，通訊部長威爾斯（Anika Wells）表示，她已致函這家在美國上市的科技公司，針對傳出有兒童遭到色狼接觸並且暴露在有害內容中一事，表達「嚴重關切」。

威爾斯在聲明中指出：「我們聽到有關兒童在Roblox接觸到露骨內容，以及色狼積極利用該平台誘拐未成年人的報導，實在令人震驚。澳洲家長和孩子對Roblox有更高的期待。」

Roblox發言人沒有立即回應置評請求。

這項聲明凸顯澳洲與這個熱門遊戲平台關係日益疏遠。Roblox去年推出年齡驗證機制，限制線上聊天的年齡層，以防止兒童性誘拐。澳洲電子安全委員辦公室（eSafety Commissioner）對此表示歡迎，並建議Roblox不必納入自從去年12月起實施的社群平台禁令名單中。

該辦公室表示，將要檢查Roblox的年齡分級安全機制，強調若平台未遵守澳洲線上兒童保護法，最高可處4950萬澳元罰款。

電子安全委員辦公室委員葛蘭特（Julie InmanGrant）指出：「持續傳出兒童在Roblox平台遭到剝削和暴露於有害內容的情況，我們對此高度關切。」

澳洲 線上遊戲 未成年
