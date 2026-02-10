快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

聽新聞
0:00 / 0:00

古巴燃油短缺危機加劇 加拿大各家航空暫停飛往

中央社／ 哈瓦那/蒙特婁9日綜合外電報導
加拿大最大的航空公司加拿大航空（Air Canada）。 路透
加拿大最大的航空公司加拿大航空（Air Canada）。 路透

隨著美國加強對古巴石油供應限制，並阻止其從委內瑞拉取得石油，古巴警告其航空燃油即將耗盡，加拿大航空公司今天宣布暫停飛往古巴的航班。

路透社報導，加拿大最大的航空公司加拿大航空（Air Canada）在聲明中表示，由於各國政府已發布通知，警告古巴航空燃油供應極不穩定，因此預計自明天起，古巴機場將無法取得商業航空燃油。

規模較小的競爭對手西捷航空（WestJet）以及越洋航空（Air Transat）也因預期燃油短缺，紛紛取消往返古巴的航班。

根據昨天深夜發布的飛行員通知，燃油短缺狀況預計將自2月10日持續至3月11日。就在發布這項通知的前兩天，古巴官員才表示，6日宣布的燃料配給計畫初期不會影響航空運輸。

古巴航空公司（ECNA）今天早上發布簡短聲明，時間距飛行員通知發出後僅數小時，但聲明中未提及燃油短缺或航班取消。

不過，燃油短缺對古巴來說並非新鮮事，古巴長期面臨供應不穩問題，許多航空公司早有應對措施。

過往類似危機也促使許多航空公司改在附近的第三國加油，包括巴拿馬、巴哈馬、多明尼加共和國以及美國。

總部位在蒙特婁的加拿大航空表示，接下來幾天將派遣空機赴古巴接載約3000名旅客回國。該公司也將攜帶足夠返程所需的額外燃油，必要時會在途中轉降加油。

古巴 航空公司 加拿大 石油
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」！放話沒補償休想通車

重判20年 加拿大朝野譴責並呼籲釋放黎智英

美國擴大施壓 尼加拉瓜終止古巴公民免簽入境措施

德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

相關新聞

研究：腦力訓練可望降25%失智風險 鍛鍊反應速度效果顯著

今天有最新研究指出，鍛鍊反應速度這樣簡單的腦力訓練活動可望讓罹患失智症的風險降低25%，但部分外部研究人員對如何解讀這項...

古巴燃油短缺危機加劇 加拿大各家航空暫停飛往

隨著美國加強對古巴的石油供應限制，並阻止其從委內瑞拉取得石油，古巴警告其航空燃油即將耗盡，加拿大各航空公司今天宣布暫停飛...

日本大雪下近3周已46死558傷 青森91歲婦慘遭活埋…窒息亡

日本消防廳今天公布的最新數據顯示，持續近3周的大雪已在日本造成46人喪生、558人受傷

沒錢也要做醫美！25歲三寶媽走私近50公斤大麻 辯缺錢繳電費求緩刑

去年3月，英國一名25歲三寶媽哈欽森（Nicole Hutchinson）和男伴安德伍德（Kia Underwood）前往泰國旅行後返回英國，被海關攔下，搜出兩人的行李中裝有48.75公斤的大麻。近日英國法院分別判處兩人1年11個月及3年2個月有期徒刑。

冬奧坡面障礙技巧賽 谷愛凌摘銀：完成人生最棒滑行

中國選手谷愛凌(Eileen Gu)9日在米蘭柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽...

美花滑女將葛倫奪金 卻因挺LGBTQ+、音樂版權陷爭議

美國花式滑冰女將葛倫(Amber Glenn)剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。