古巴燃油短缺危機加劇 加拿大各家航空暫停飛往
隨著美國加強對古巴的石油供應限制，並阻止其從委內瑞拉取得石油，古巴警告其航空燃油即將耗盡，加拿大各航空公司今天宣布暫停飛往古巴的航班。
路透社報導，加拿大最大的航空公司加拿大航空（Air Canada）在聲明中表示，由於各國政府已發布通知，警告古巴航空燃油供應極不穩定，因此預計自明天起，古巴機場將無法取得商業航空燃油。
規模較小的競爭對手西捷航空（WestJet）以及越洋航空（Air Transat）也因預期燃油短缺，紛紛取消往返古巴的航班。
根據昨天深夜發布的飛行員通知，燃油短缺狀況預計將自2月10日持續至3月11日。就在發布這項通知的前兩天，古巴官員才表示，6日宣布的燃料配給計畫初期不會影響航空運輸。
古巴航空公司（ECNA）今天早上發布簡短聲明，時間距飛行員通知發出後僅數小時，但聲明中未提及燃油短缺或航班取消。
不過，燃油短缺對古巴來說並非新鮮事，古巴長期面臨供應不穩問題，許多航空公司早有應對措施。
過往類似危機也促使許多航空公司改在附近的第三國加油，包括巴拿馬、巴哈馬、多明尼加共和國以及美國。
總部位在蒙特婁的加拿大航空表示，接下來幾天將派遣空機赴古巴接載約3000名旅客回國。該公司也將攜帶足夠返程所需的額外燃油，必要時會在途中轉降加油。
