日本大雪下近3周已46死558傷 青森91歲婦慘遭活埋…窒息亡
日本消防廳今天公布的最新數據顯示，持續近3周的大雪已在日本造成46人喪生、558人受傷。
法新社報導，自1月底以來持續不斷的降雪，已掩埋了北部地區的社區並造成交通混亂，特別是在面向日本海的沿岸地區。
根據警方和地方官員的說法，許多致命事故的發生，是因積雪從屋頂滑落砸中居民，或民眾在試圖清除積雪時摔倒。
日本氣象廳資料顯示，在北部地區中心城市青森，居民們必須應對地面上厚達1.3公尺的積雪。
青森縣鰺澤町一名91歲老婦人本月初在住家外慘遭活埋，警方認為是屋頂的積雪滑落將她掩埋。
員警表示，她的死因是窒息，遺體旁還發現了一把鋁製雪鏟。
