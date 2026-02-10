第7屆立陶宛台灣影展登場 新浪潮經典作品入片單

快訊

中央社／ 維爾紐斯10日專電

立陶宛第7屆「台灣影像」影展8日以電影「兒子的大玩偶」揭開序幕，吸引眾多民眾到場觀影。今年選映片從魔幻寫實到社會寫照，以及深刻的家庭關係與身分探索，邀請當地觀眾透過電影認識台灣多元文化面貌。

根據主辦單位立陶宛亞洲藝術中心（Asian ArtsCentre）新聞稿，今年「台灣影像」（Taiwan onScreen）共選映8部作品，橫跨不同類型、年代與觀點，涵蓋當代生活、歷史回望及自我認同等主題，影展片單包括「河鰻」、「消失的情人節」、「日常對話」、「我家的事」、「翻滾吧！阿信」等。

影展除放映新作外，也安排台灣新浪潮電影代表楊德昌與侯孝賢的經典作品「青梅竹馬」，並邀請到倫敦國王學院電影系教授裴開瑞（Chris Berry）於維爾紐斯（Vilnius）放映場次進行賞析。

此外，日前在法國維蘇亞洲國際影展（FICA）以新作「南方時光」拿下2獎的導演曹仕翰也親赴立陶宛，他將出席2場映後活動，與觀眾分享創作歷程。

根據台灣文化部新聞稿，駐立陶宛代表王雪虹在影展開幕致詞表示，歡迎不論是喜愛台灣還是熱愛電影的朋友前來參加影展，透過電影體驗台灣豐富的文化、歷史與日常。

影展主策展人、亞洲藝術中心主任沃希柳特（Gabija Vosyliūtė）與共同策展人貝娜德（IndrėBeinartė）致詞說明，本屆影展同時呈現新浪潮經典與近期新片，希望讓觀眾感受到台灣的藝術創新、歷史深度與人文故事。

今年「台灣影像」影展為期至16日，分別於維爾紐斯、考納斯（Kaunas）以及克萊佩達（Klaipėda）3地舉行放映。影展由台灣文化部及駐立陶宛代表處提供支持。

