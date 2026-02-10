快訊

沒錢也要做醫美！25歲三寶媽走私近50公斤大麻 辯缺錢繳電費求緩刑

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名三寶媽把錢都砸在醫美上，因缺錢走私大麻。示意圖／ingimage
去年3月，英國一名25歲三寶媽哈欽森（Nicole Hutchinson）和男伴安德伍德（Kia Underwood）前往泰國旅行，返回英國時被海關攔下，從兩人的行李中搜出48.75公斤的大麻。近日英國法院分別判處兩人1年11個月及3年2個月有期徒刑。

根據《每日郵報》《太陽報》報導，哈欽森對自己外貌異常執著，即使經濟狀況非常糟，還是花大錢在豐唇、接睫毛、染燙髮等高昂的醫美消費上，因此當主嫌願意付1萬英鎊（約新台幣43萬）要她走私毒品時，經濟緊縮的哈欽森同意了。

哈欽森承認走私，但堅稱是遵照安德伍德和另一位匿名男子的指示行事，要求給予緩刑，並表示自己會答應是因為欠了1萬英鎊的電費和網路費，急需用錢。

警方發現安德伍德並非初犯，他和之前的毒品走私案也有關聯，最終他承認大麻走私，被判入獄3年2個月。至於哈欽森雖然是受人指使，但仍在利益驅使下同意違法行為，判處1年11個月監禁。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 大麻 走私 醫美
