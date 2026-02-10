嬰兒疑現毒素症狀 瑞士調查多批配方奶粉

在接獲多起通報指嬰兒出現疑似接觸毒素的症狀後，瑞士食品安全局今天表示，已對多批嬰兒配方奶粉展開調查。

法新社報導，瑞士食品安全局發布聲明表示，近幾天來已接到多起嬰兒出現相關症狀的通報。調查工作正積極進行中，以釐清這些症狀是否與食用先前召回的商品有關。聲明進一步指出，預計本週末前公布初步結果。

聲明指出，調查的目標是透過國際生產鏈與供應鏈來「追溯來自1間中國企業的受汙染原料」，並「找出瑞士境內所有受影響的商品」，以便「將它們自市場下架」。

瑞士展開這一步之前，國際間已大範圍召回恐遭仙人掌桿菌毒素（cereulide）汙染的嬰兒配方奶粉。仙人掌桿菌毒素會引發噁心、嘔吐和腹瀉。

瑞士食品巨擘雀巢（Nestle）去年12月率先召回部分產品，1月又展開影響超過60國的大規模召回行動，隨後達能（Danone）與拉克塔利斯（Lactalis）等業者也陸續跟進。

這個月稍早，歐洲當局對嬰兒配方奶粉中仙人掌桿菌毒素的可接受含量設下更嚴格限制，進而引發新一波產品召回潮。

召回恐遭汙染嬰兒配方奶粉的行動，已讓各方聚焦中國生技公司嘉必優。總部在武漢的嘉必優，是全球最大的花生四烯酸（ARA）生產商之一，這是一種主要用於嬰兒配方奶粉和食品的脂肪酸，而嘉必優生產的花生四烯酸已驗出仙人掌桿菌毒素。