北海道恐現「規模9超強震」？專家警告做好準備：應力蓄積已達極限

聯合新聞網／ 綜合報導
日本北部青森縣2025年12月9日發生強震，一輛汽車停在塌陷的公路上。 圖／美聯社資料照
日本北部青森縣2025年12月9日發生強震，一輛汽車停在塌陷的公路上。 圖／美聯社資料照

下一個規模9的「超巨大地震」，可能在北海道發生！日本科學研究團隊近日發出震撼警告，指出北海道十勝近海及千島海溝的海底應力已經蓄積到極限。專家直言，這場強震的發生週期已經「完全屆滿」，地殼現在就像一張被拉到最滿、隨時會斷裂的強弓，威脅近在咫尺。

根據《NHK》報導，靜岡縣立大學與日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的最新研究，科學家分析了過去25年的地震數據，發現十勝近海的能量蓄積不僅沒有釋放，還在逐年加劇。靜岡縣立大學特任教授楠城一嘉指出，根據歷史紀錄，該區域平均每340到380年會發生一次超巨大地震，但上一次發生已經是17世紀的事，距今超過400年。這代表地震的「準備時間」早已超過平均值，正式進入了隨時可能發震的「滿期」階段。

為了確認海底下的真實狀況，東北大學團隊自2019年起在海底安裝了GPS觀測站。經過5年的追蹤，發現了一個恐怖的現象：海洋板塊每年正推著陸地板塊往內陸移動約8公分，但這兩塊巨型岩層並沒有順暢滑動，而是死死地「固著」在一起，這種「卡死」狀態會讓地殼壓力瘋狂累積。

研究人員計算，400年下來，這股沒能釋放的能量，足以讓板塊在地震發生時瞬間彈開25公尺。這種強大的移動量，極可能引發規模9以上的強烈地震以及毀滅性的海嘯，威力恐不亞於2011年的311大地震。

日本政府地震調查委員會估計，未來30年內發生規模8.8以上地震的機率最高達40%，且極具迫切性。若真的發生最糟狀況，北海道至岩手縣沿岸的死亡人數可能落在10萬至20萬人之間。東北大學助理教授富田史章提醒，隨著311地震的記憶逐漸淡出大眾腦海，大自然卻正悄悄準備下一次的衝擊。面對無法逃避的自然循環，現在就檢視防災準備與避難路線，是每個人的當務之急。

北海道 地震 日本 強震
