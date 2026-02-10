英國幼兒園藏狼師！5童受害最小僅2歲 法官怒：我遇過最小的受害者

快訊

英國一名30歲幼兒園老師貝內特（Nathan Bennett）涉嫌性侵5名2至3歲的幼童，近日陪審團裁定他犯有8項罪行，在此之前他已承認其他13項指控，目前貝內特還押候審，法院將於3月判刑。

根據《每日郵報》報導，貝內特2024年開始在幼兒園擔任保育員，其他工作人員注意到，他經常穿著「襠部破洞」的褲子，並讓孩子們長時間坐在他的腿上，其他幼兒園老師還發現，貝內特對其中5名孩子有近乎病態的依戀，甚至會控制孩子們舉動。

去年2月，家長和幼兒園工作人員向高層反映，貝內特對待孩子的行為讓他們感到擔憂，管理者查看監視器，發現貝內特將手伸進一名幼童褲子裡，當下立刻要求貝內特回家，警方展開調查並逮捕貝內特，幼兒園也隨之關閉，但無法關閉家長憂慮的心，他們對幼兒園的安全機制提出質疑，「貝內特這樣的人是怎麼和幼兒一起工作的？有哪些審核措施？為何幼兒園的保護制度這麼糟？」

孩子遭遇傷害時年僅2歲，法官指出「這些是我（審判）多年來遇到最小的孩子（受害者）」，貝內特辯稱，他是在「模仿」他小時候受到的對待，否認對兒童有性吸引力。

貝內特之前已承認13項罪行，近日陪審團再對他提出8項指控，法官將於3月16日宣判。

