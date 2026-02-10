快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

聽新聞
0:00 / 0:00

曼谷觀光景點洽圖洽市集暗夜大火 48間店鋪受波及

中央社／ 曼谷10日
泰國曼谷知名旅遊景點恰圖恰市集（Chatuchak Market）。 示意圖／ingimage
泰國曼谷知名旅遊景點恰圖恰市集（Chatuchak Market）。 示意圖／ingimage

泰國曼谷知名旅遊景點恰圖恰市集（Chatuchak Market）昨天深夜突然竄出大火，波及至少48間店鋪，所幸火災當時市集已關閉，未有人員傷亡。當局初步調查起火原因為電線走火，損失金額仍在統計中。

深受台灣及國際遊客喜愛的恰圖恰市集，當地時間昨晚10時42分（台灣時間昨晚11時42分）發生火災，泰國民族報（The Nation）今天報導，當局接獲通報後，隨即出動多輛消防車和消防人員趕赴現場。

報導指出，至少有9間消防局出動協助救災，當消防人員抵達現場時，火勢仍持續燃燒，直至晚間11時15分，火勢才獲得控制。受波及的區域多為服飾店，初步統計，至少波及48間店鋪，所幸大火發生時，市集已關閉，無人傷亡。

民族報引述消防人員的說法指出，初判起火原因是電線走火，但真正原因仍需進一步調查，確切的損失金額仍在統計中。

另外，曼谷商業新聞網（Bangkok biznews）則報導，火災起於市集一間服飾店，服飾店的建築結構是鐵皮屋頂和易燃材料，導致火勢迅速蔓延至鄰近攤位。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

張善政贈慰勞金肯定桃消春節堅守崗位 盼守護民眾生命安全

又燒了！台南城西掩埋場1年內第5度起火 消防搶救16小時撲滅殘火

鋰電池火災怕爆？桃園消防保命絕招大公開 「逃生別再躲浴室！」

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

相關新聞

英國幼兒園藏狼師！5童受害最小僅2歲 法官怒：我遇過最小的受害者

英國一名30歲幼兒園老師貝內特（Nathan Bennett）涉嫌性侵5名2至3歲的幼童，近日陪審團裁定他犯有8項罪行，在此之前他已承認其他13項指控，目前貝內特還押候審，法院將於3月判刑。

曼谷觀光景點洽圖洽市集暗夜大火 48間店鋪受波及

泰國曼谷知名旅遊景點恰圖恰市集（Chatuchak Market）昨天深夜突然竄出大火，波及至少48間店鋪，所幸火災當時...

西班牙火車司機罷工 當局加碼投資維護鐵路安全

西班牙火車司機為要求當局改善鐵路安全，即日起發動為期3天罷工。西班牙交通部與工會在罷工首日下午達成協議，承諾投資180億...

善意接力！二寶媽掉手機大崩潰 無名拾獲人+貼心宅配員助奇蹟尋回

弄丟手機是現代人最恐慌的惡夢之一，但日本一位二寶媽的經歷，卻讓無數網友重新相信人性本善。據日媒ねとらぼ報導，這名網友@kmchnd在社群平台Threads分享，自己不慎遺失手機的經過。正當她心急如焚時，不僅在派出所順利找回，回家後更看到宅配人員留下的一張紙條，連續的溫暖舉動引發網友討論。

天皇華誕酒會

日本台灣交流協會代表片山和之夫婦（右起）、副總統蕭美琴、台灣日本關係協會會長謝長廷、國安會祕書長吳釗燮、立法院副院長江啟...

影／驚險畫面曝光！印度男童嘴咬鋰電池秒爆炸 「口中起火」緊急送醫

一段驚險監視器影像近日在網絡瘋傳，顯示國外一名男童在手機店內，將鬆動的鋰電池放入口中咀嚼，導致電池霎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。