曼谷觀光景點洽圖洽市集暗夜大火 48間店鋪受波及

泰國曼谷知名旅遊景點恰圖恰市集（Chatuchak Market）昨天深夜突然竄出大火，波及至少48間店鋪，所幸火災當時市集已關閉，未有人員傷亡。當局初步調查起火原因為電線走火，損失金額仍在統計中。

深受台灣及國際遊客喜愛的恰圖恰市集，當地時間昨晚10時42分（台灣時間昨晚11時42分）發生火災，泰國民族報（The Nation）今天報導，當局接獲通報後，隨即出動多輛消防車和消防人員趕赴現場。

報導指出，至少有9間消防局出動協助救災，當消防人員抵達現場時，火勢仍持續燃燒，直至晚間11時15分，火勢才獲得控制。受波及的區域多為服飾店，初步統計，至少波及48間店鋪，所幸大火發生時，市集已關閉，無人傷亡。

民族報引述消防人員的說法指出，初判起火原因是電線走火，但真正原因仍需進一步調查，確切的損失金額仍在統計中。

另外，曼谷商業新聞網（Bangkok biznews）則報導，火災起於市集一間服飾店，服飾店的建築結構是鐵皮屋頂和易燃材料，導致火勢迅速蔓延至鄰近攤位。