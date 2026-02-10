聽新聞
0:00 / 0:00
曼谷觀光景點洽圖洽市集暗夜大火 48間店鋪受波及
泰國曼谷知名旅遊景點恰圖恰市集（Chatuchak Market）昨天深夜突然竄出大火，波及至少48間店鋪，所幸火災當時市集已關閉，未有人員傷亡。當局初步調查起火原因為電線走火，損失金額仍在統計中。
深受台灣及國際遊客喜愛的恰圖恰市集，當地時間昨晚10時42分（台灣時間昨晚11時42分）發生火災，泰國民族報（The Nation）今天報導，當局接獲通報後，隨即出動多輛消防車和消防人員趕赴現場。
報導指出，至少有9間消防局出動協助救災，當消防人員抵達現場時，火勢仍持續燃燒，直至晚間11時15分，火勢才獲得控制。受波及的區域多為服飾店，初步統計，至少波及48間店鋪，所幸大火發生時，市集已關閉，無人傷亡。
民族報引述消防人員的說法指出，初判起火原因是電線走火，但真正原因仍需進一步調查，確切的損失金額仍在統計中。
另外，曼谷商業新聞網（Bangkok biznews）則報導，火災起於市集一間服飾店，服飾店的建築結構是鐵皮屋頂和易燃材料，導致火勢迅速蔓延至鄰近攤位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。