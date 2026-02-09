數位醫療不排隊 芬蘭5分鐘自助檢測數據直達診間

記者走進外型像電話亭的自助測量站，5分鐘內完成血壓、心電圖、血氧、血糖風險等檢測，數據直接傳給護理團隊。這套名為MedicubeX的系統，是芬蘭用數位工具改造基層醫療、應對人口老化與人力短缺的利器。

●當醫療遇上科技 卡拉薩塔瑪健康福祉中心善用輔助

人口老化、慢性病攀升、醫護人力短缺是全球醫療體系面臨相同挑戰。芬蘭卡拉薩塔瑪健康與福祉中心（Kalasatama Health and Well-being Centre）護理長穆斯托寧（Meeri Mustonen）告訴中央社記者：「我們只是人類，需要科技工具協助」。

穆斯托寧在進擊的健康節（Radical Health Festival）展示芬蘭如何以護理師為基層醫療主力，搭配數位系統進行病患分流照護與預防。

卡拉薩塔瑪健康中心是赫爾辛基最大的健康中心，服務全市20%人口，約13萬6000人。中心每天接到約1000次求診聯繫，100名護理師必須在當日完成就醫需求評估，判斷患者需立即就醫、預約門診或自我照護。

●數位工具成篩檢關鍵 線上評估最快20分鐘回應

芬蘭法律規定，患者聯繫健康中心當日必須獲得評估與後續指引。穆斯托寧說，遠距評估困難在於「我們需要觸摸、觀察、聞診，但電話或訊息只能聽或讀」；患者說腿痛，護理師追問才發現有傷口，「我們只能依賴患者告訴我們什麼，因為我們看不見」。

數位工具因此成為篩檢關鍵。Omaolo是一套24小時運作的線上症狀自我評估系統，符合歐盟CE標示的醫療系統，基於科學證據與國家標準，將患者需求分為4級緊急程度，Omaolo最快20分鐘就會回應患者。

●網站整合電子病歷 手機就能看報告、續開處方

芬蘭病患入口網站Maisa則整合電子病歷系統Apotti，超過100萬使用者可透過網站或手機應用程式預約、視訊看診、查看檢驗報告、續開處方。病患資料可在赫爾辛基大學醫院（HUS）與鄰近城市醫療院所之間流通，確保照護連續性。

穆斯托寧說，思覺失調患者特別喜歡視訊看診，「連門都不用出，拿起手機就能聯繫比較容易」。

而MedicubeX自助測量站，則是醫病間的溝通媒介，民眾可免費、無需預約使用，5分鐘內完成體重、血壓與脈搏、體脂肪與基礎代謝率、體溫、呼吸速率、血氧飽和度、心電圖與評估心血管疾病與第二型糖尿病風險等測量。

病患測量後可選擇使用Omaolo系統健康檢查，全程25分鐘。系統根據數據與問卷評估風險等級，若屬高風險，會建議聯繫醫護人員，使用者可一鍵將資料傳給護理人員。

穆斯托寧指出，Omaolo系統去年8月底啟用至11月，已轉介100例高風險個案；全芬蘭已完成1015次嚴重風險評估。

這套系統也用於門診前準備，民眾預先在MedicubeX測量，看診時護理師或醫生可直接討論健康狀況，無需花時間量測。

穆斯托寧說：「這讓我們有更多時間與病患討論他或她的健康情況。」

●開發臨床決策支持工具 提供醫生診斷建議

芬蘭還開發臨床決策支持工具，整合於電子病歷中，自動分析就醫者的數據並向醫生提供建議。例如系統檢查糖尿病患者的診斷與檢驗數據，若藥物劑量不足，會提醒醫生考慮調整處方。

穆斯托寧強調，芬蘭希望教育民眾自我照護，而非凡事依賴醫生。「我們試圖教育民眾照顧自己，讓他們能更好地管理健康」。

●教育民眾自我照護 不是凡事依賴醫生

她說，這與亞洲部分國家由醫師主導醫病關係的文化不同，芬蘭強調醫病共同決策，「我們需要與病患一起做決定，強化患者自主意識，讓他們更主動照顧自己的健康」。

穆斯托寧指出，數位工具提升民眾健康智能，也改善照護品質。「民眾在MedicubeX測量血壓，我們可以信任這些數值；如果用家裡的血壓計，可能是祖母留下的舊機器，數值不一定準確」。她說，這讓醫護人員在門診時能獲得可靠資訊。

MedicubeX目前僅設於健康中心內，相關單位正研究是否應放置於超市、藥局或圖書館，讓預防醫學進入民眾的日常生活場域。

然而，這項模式也面臨法規限制。穆斯托寧提到，歐盟「資料保護規範」（GDPR）嚴格限制人工智慧應用「我們無法像美國或亞洲那樣大量使用AI」。她期待修法後，讓醫護人員能主動聯繫高風險患者，例如發現某人血糖偏高時，主動邀約看診。