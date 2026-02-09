日本再度重啟全球最大核電廠 因311地震停機逾14年

快訊

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本東京電力公司今天表示，已重啟柏崎刈羽核能發電廠6號機組核反應爐。該廠為全球最大核能發電廠，因2011年311大地震而停機逾14年。

法新社報導，東京電力公司今天發表聲明指出，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠於下午2時重新啟動。共同社也報導，東京電力公司今天重啟柏崎刈羽核電站6號機組核反應爐。

柏崎刈羽核電廠以潛在發電容量計算為全球最大核電廠，2011年3月11日，一場規模巨大的地震與海嘯導致福島第一核電廠3座反應爐發生爐心熔毀，日本隨後全面停用核能發電，柏崎刈羽核電廠也因此停機。

但日本目前正轉向核能，以減少對化石燃料的依賴，並在2050年前達成碳中和目標，同時滿足人工智慧（AI)帶來的日益增長能源需求。

日本首相高市早苗昨天率領自民黨，在眾議院選舉贏得壓倒性勝利。高市早苗主張推動核能，以振興日本經濟

今年1月，日本東京電力公司曾試圖重啟柏崎刈羽核電廠6號機組核反應爐，但因期間響起警報，重啟程序啟動僅數小時後就已暫停相關作業。

日本經濟 核電 核能
相關新聞

影／驚險畫面曝光！印度男童嘴咬鋰電池秒爆炸 「口中起火」緊急送醫

一段驚險監視器影像近日在網絡瘋傳，顯示國外一名男童在手機店內，將鬆動的鋰電池放入口中咀嚼，導致電池霎...

峇里島垃圾問題 印尼總統痛斥地方政府

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）近日於西爪哇茂物（Bogor）舉行的全國中央與地方政府協調會議（Ra...

好想當月薪嬌妻？日本「事實婚」背後被洗白的制度史

很多人第一次認識到日本的「事實婚」制度，應該是前幾年大熱的日劇《月薪嬌妻》，並把這種關係直覺想像成一種比較自由、比較不被戶籍制度綁住、甚至有點像「歐美伴侶制度」的生活方式。在今日的日本，「事實婚」也常常被描述成一種尊重多元價值、不拘泥於法律形式的「婚姻」選項。

是否參拜靖國神社 高市盼爭取盟友鄰國理解營造環境

身兼日本自民黨總裁的日本首相高市早苗今天被富士電視台眾議院選舉節目問及未來是否參拜靖國神社時回應，「正在努力營造環境」、...

有錢人對可延壽的奢華服務不手軟 帶動最貴飯店房價創新高

富裕旅客花大錢享受高壓氧療程、聲音浴等標榜能提升健康的設施，帶動全球最昂貴飯店去年房價創下新高，在整體精品業放緩之際逆勢...

