影／驚險畫面曝光！印度男童嘴咬鋰電池秒爆炸 「口中起火」緊急送醫
一段驚險監視器影像近日在網絡瘋傳，顯示國外一名男童在手機店內，將鬆動的鋰電池放入口中咀嚼，導致電池霎時間在口中爆炸起火，事主據稱嚴重受傷送醫。
《印度時報》（Times of India）2月8日報導，片段沒提及事發地點和時間，由監視器畫面顯示，這名男童站在服務台前，手裡拿著一塊鬆動的鋰電池。令人震驚的是，他竟然把電池放進嘴裡咀嚼。幾乎同時，電池爆炸起火。男童驚慌之際立即扔掉電池，店主顯然驚慌失措，急手撲救。
該影片在社交媒體引發強烈反響，許多網友警告鋰電池處理不當極其危險。有網友稱男孩咀嚼鋰電池幾秒後爆炸受傷，已被緊急送醫；還有網友強調鋰電池不是玩具，疏忽大意或致爆炸、嚴重燒傷甚至致命火災。
其中，有網友解釋爆炸原因，鋰電池若遭刺穿、擠壓或承受突然壓力，可能發生燃燒甚至爆炸，男童咬電池的行為造成電池結構破損，從而引發「熱失控」導致爆炸。
許多網友表達希望男童早日康復的同時，亦認為該影片是一個重要安全警示，提醒大眾必須注意鋰電池安全，切勿把玩。
文章授權轉載自《香港01》
