壞痞兔超級盃中場秀寫歷史 波多黎各歡慶被世界看見

中央社／ 波多黎各下維加8日綜合外電報導

波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）今天在美國超級盃中場秀登台演出，他的家鄉同胞爆出歡呼，有些人揮舞著波多黎各旗幟，其他人則鼓掌喝采，歡慶這個屬於波多黎各的時刻。

法新社報導，在鄰近波多黎各首府聖胡安（SanJuan）的下維加（Vega Baja），75歲退休教師米蘭達（Madeline Miranda）等百位民眾一同觀看本地出身的壞痞兔在職業美式足球聯盟NFL超級盃中場秀演唱多首金曲。

米蘭達說：「我又跳又叫甚至不禁咒罵，傾注我所有熱情。」她曾教過本名為貝尼托．安東尼．馬蒂內茲．歐加修（Benito Antonio Martinez Ocasio）的壞痞兔。

壞痞兔的中場秀表演充滿波多黎各風情，他不僅是中場秀史上第一位全程使用西班牙語表演的主秀歌手，一週前也成為首位以全西語專輯榮獲葛萊美最佳年度專輯獎的歌手，兩項成就均締造歷史。

住在下維加的14歲少年梅連德斯（Pedro MelendezBarrio）指出：「他讓我感到驕傲又開心，我覺得如果他能達成這一切，我也能辦到，這對我真的是莫大鼓舞。」

許多人表示，他們感謝31歲的壞痞兔為他的家鄉發聲。

米蘭達回憶道，年輕的壞痞兔是「非常安靜且自律」的孩子，「他把波多黎各人的精神帶到超級盃，是我們社群的絕佳大使」。

壞痞兔因用西班牙語演唱而遭遇美國保守派反彈，美國總統川普（Donald Trump）甚至在中場秀後聲稱，「根本沒有人聽得懂這傢伙在唱什麼」。

不過大部分波多黎各人強調，更重要的是壞痞兔讓他們的聲音能被聽見。波多黎各人雖是美國公民，但沒有總統投票權。

31歲的賈西亞（Madeline Garcia）談到：「他經常（在作品中）呈現我們的文化、正在波多黎各發生的事情以及移民的處境。」

「我們忽略那些爭議，因為無論他們喜歡與否，我們都是美國的一部分。即使我們的語言是西班牙語，多數波多黎各人也會講英語。」

波多黎各 美國公民 西班牙
