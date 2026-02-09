人口激增道路不堪負荷 河內塞車日益嚴重阻礙發展

快訊

中央社／ 河內9日專電

越南首都河內快速都市化，陷入日益嚴重的交通壅塞問題，估計每年造成約12億美元損失，阻礙社經發展。市民向中央社表示，河內人口激增、基建不足導致塞車嚴重，盼紓解人口並增加大眾運輸以緩解問題。

每到河內上下班尖峰時刻，市中心的交通就壅塞打結，上百台汽機車堵在一起，艱難地互相卡位，以公分為單位緩慢前進。

行程延遲不說，車陣中此起彼落的喇叭聲、車輛相貼的零距離、難聞的廢氣，使騎士們個個面露無奈。

越南通訊社（Vietnam+）近日報導指出，建設局副局長陶越龍（Đào Việt Long）表示，交通壅塞每年造成河內12億美元（約新台幣379億元）的損失，使物流成本上升，損害了生產力、環境品質和城市的投資吸引力。

報導表示，河內自用車數量快速成長，加上鄰近省分大量人口湧入，使得基礎設施不堪重負，直接限制了首都的社會經濟發展。

根據河內市建設局統計，城市人口已達870萬，因人口遷入的年均機械成長率高達1.96%。然而，交通基礎建設卻遠落後於需求。

河內的大眾運輸因可靠性低、線路聯通性弱，一直難以吸引民眾搭乘。在同一路線上，公車行駛時間可能是機車的兩倍多，且許多乘客須步行500多公尺才能到達公車站。

中央社走訪市民，詢問真實感受。春秀（XuânTú）、恆黃（Hằng Hoàng）兩位建築系大學生每天騎機車移動。

恆黃告訴記者，「塞車問題挺嚴重的，不僅很難準時到校，也對環境造成污染。我希望政府能發展一些更方便、更舒適的交通方式，改善現在越南塞車跟環境污染問題」。

春秀則說，希望大眾運輸可以再方便一點，但也坦言，等公車並不太方便，「若騎自己的車，時間會較好掌控」。

建設局數據顯示，道路網絡（Road networks）通行量僅達到最初規劃能力的43%，而交通用地面積的年增長率僅0.3%至0.35%。

相較之下，自用車的年增率則高達4%至5%，汽車的年增率更是超過11%。目前，河內擁有超過920萬台車輛，其中摩托車占比逾72%。

越南通訊社寫道，每天約有145萬輛次的車輛從周邊省分湧入河內，導致主要閘道和環城公路不堪重負，而這些道路本身又缺乏完善的基礎設施，使交通擁堵問題雪上加霜。

以機車代步的市民陳紅鸞（Trần Hồng Loan）向記者表示，塞車問題一直都有，不過隨著國家發展加快，人們交通需求增加，外地到城市來的人也特別多。「塞車確實很難避免，因為道路還是那樣，但人卻越來越多」。

她指出，政府開始作出紓解人口相關的政策調整，「要讓大家轉移居住，把比較擁擠的地區慢慢分散到郊區」。

交通壅塞與交通違規密不可分，有時塞車僅是源於無良駕駛的違規停車、逆向行駛等。而許多機車駕駛也不耐等待，直接將車騎上人行道，與行人爭道。

去年12月中，河內政府嘗試啟用人工智慧（AI）攝影機智慧執法，據初步成果顯示，路口車輛通行能力提高了8%至19%，有效緩解多個交通熱點路段的擁擠狀況。

陳紅鸞認為缺乏交通安全意識也是問題之一，「關於塞車，其實政府也在努力，比如用AI攝影機，減少大家缺乏交通意識的情況」。

平時有開車和騎車的市民鴻蓮（Hồng Liên）強調大眾運輸以及完善周邊城鎮機能的重要性，尤其是公共資源分流。「塞車問題現在真的很嚴重。在河內讀書和工作的人很多，我希望可以把一些工作場所或大學分散到郊區」。

建設局也隨之提出解決方案，包括統一的交通數據資料庫、智慧交通號誌、連接地鐵、公車、計程車和共享單車的單一數位平台、在特定區域時段限制車流、在交通樞紐試點和共享電動機車與單車、增設接駁巴士與專用公車道等。

然而這些變革需長期的全盤規劃與公私大規模投資，在此之前，用路人恐怕只能繼續忍受尖峰時期的壅塞車陣與空氣污染。

