韓國郡守提引進外籍女性救生育率挨轟 地方政府道歉

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

韓國全羅南道珍島郡郡守金希洙（Kim Hee-soo）近日提議從東南亞引進年輕女性來搶救低迷生育率，引發爭議，全羅南道政府為此發布聲明致歉。

法新社報導，珍島郡（Jindo County）郡守金希洙上週表示，偏鄉聚落可透過為單身男性配對來自越南或斯里蘭卡的女性，來因應人口萎縮問題。

他在一場探討人口危機的座談會中表示：「我們應該從越南或斯里蘭卡進口年輕女性，讓農村地區的年輕男性能與她們結婚。」

這番言論招來韓國媒體譴責，也引發外交反彈，據報越南駐首爾大使館已提出正式抗議。

全羅南道政府為此道歉，試圖平息持續擴大的爭議。

全羅南道政府發言人7日表示：「我們對珍島郡郡守的不當發言深表歉意，他的言論對越南人民以及女性造成了深切傷害。」

發言人說，金希洙使用「進口」一詞「侵犯人性尊嚴，物化女性」，在任何情況下都「無法被合理化」。

金希洙本人也出面道歉，承認自己「使用了不恰當的詞彙」。

他稍早在聲明中表示：「在農村與漁村面臨嚴重勞動力短缺的情況下，本意是為了討論支持婚姻移民的制度性措施。」

韓國是全球生育率最低的國家之一，政府多年來投入大筆經費，鼓勵女性生育、維持人口穩定。

部分預測指出，若維持目前趨勢，韓國人口到本世紀末恐幾乎腰斬，降至約2680萬人。

