河內千年36古街化身年貨大街 粽子桃花春節味濃

河內36古街已有千年歷史，自11世紀起便是商賈雲集的市場，如今仍有當地人與觀光客川流駐足。農曆春節將近，36古街化身金光閃爍的年貨大街，年節所需應有盡有，包括越南人過年必備的粽子、桃花與禮盒。

河內「36古街」（36 phố phường）是河內歷史悠久的舊城區。11世紀，李朝定都昇龍，即如今的河內。工匠和商人逐漸湧入首都，形成繁華商業區「行會街」，為附近皇族供應貨物。

各商會通常各自佔據一條街道，街道則以該行會命名，如杭北街專為銀器行會、杭蓋街是絲綢行會、杭馬街為祭祀紙的行會、杭陽街則是糖行會。

36古街仍保留許多廟宇以及門面狹窄但進深長的獨特「管屋」。隨著越語稱之為Tết的農曆春節腳步接近，舊街區化身河內版「迪化街」，過節氛圍濃厚，金紅閃爍喜氣洋洋，成為當地人採買糖果、蜜餞、裝飾、過年禮盒的好去處，人車絡繹不絕。

在舊城區出生、長大的居民白氏清香（Bạch ThịThanh Hương）向中央社表示，36古街近半世紀變化巨大。「50年前，這是很在地的市場，賣的物品都是我們一般會採買的。它變了很多，現在很商業化，針對觀光客」。

不過除了觀光客，也有許多周邊河內市民會來此採購節慶物品，尤其是周邊的幾個市場，都是生鮮食材、美食、生活用品的聚集地。

河內市民金鶯（Kim Oanh）表示，河內舊城區街可找到各式各樣的農曆新年裝飾品，包括鮮花和祭祀儀式擺放在祭壇上的物品。

越南人春節喜歡互送含有越南特產、果乾、咖啡等實用物品的禮盒。因此，36古街許多商店外，鮮豔漂亮的包裝用空紙盒、紙袋一字排開任君挑選；當然，也有商家販售完整禮盒，省去選品煩惱。

市民杜氏梅香（Đỗ Thị Mai Hương）向記者解釋，「禮盒是表達愛的傳統方式，我們在籃子裡放許多傳統食物，或糕點、糖果、番茄、酒、堅果等」。

越南人也過農曆春節，但不少習俗卻和台灣大不同。其中最有趣的，是越南人過年，必備「粽子」。北越準備象徵大地的大型方糯米粽Bánh chưng；南越則多為象徵天的圓筒粽Bánh Tét。

粽子用尖苞柊葉包裹，內餡除糯米、豬五花外，還有綠豆。一般會搭配越南火腿、豬肉凍以及醃蕎，蒸煮約10小時，非常美味。

在36古街區販賣方粽的攤商阿姨告訴中央社，「這是從很久以前流傳下來的飲食文化，是祖先留下來的，從雄王時代就有了，已有上千年歷史，現在越南人也一直延續傳統」。

講到36古街以及緊鄰的傳統市場，阿姨自豪表示：「這個市場的美食算是河內最好吃的，所以很多人都會特地來這裡採買年貨。」

居民白氏清香也說，「春節我們有很多特別食物，如粽子，這區很容易買到，因為這區不僅有遊客，也有當地人，他們會為當地人準備春節所需的一切。所以這裡不只粽子，還有很多春節特別的食材」。

而總動員包粽子，至今仍是不少家庭的重頭戲。曾在台灣住過好幾年的金鶯用中文說道：「越南跟台灣有點不一樣，越南準備過年時，會一起到我家或朋友家，自己做粽子，然後分著拿回家過年。」

春節應景物品也不一樣。現在河內街上隨處可見人們搬運桃花盆栽或桃花枝，放在家中祈求好運；南越則是梅花。象徵五行的五色水果盤也是每家每戶必備，北越包括顯眼的綠色香蕉、佛手柑、柿子、桃、柑等。

此外，越南還有個有趣風俗，即「衝年喜」。他們相信，初一第一位來家裡拜訪的客人將影響這家一年的運氣。杜氏梅香解釋，「我們對於選擇第一位訪客這件事非常謹慎，因為這個人將能為你家帶來好運和歡喜」。

越南人通常會特別指定邀請德高、成功、福氣且健康的人，作為新年的首位訪客。因此不少越南人小時候都曾被長輩叮嚀：「初一不要隨意登門，以免壞了對方運氣」。

幾個世紀以來，舊城區不斷擴張，已遠超過36條街道。如今，許多街道仍保留著原名，並與特定的行業緊密相連；也有些街道販售的物品已隨時代變遷而改變。下次來河內，記得來這充滿歷史、美食、古蹟與在地氣息的36古街，體驗當年風華與當地人情味。