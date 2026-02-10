善意接力！二寶媽掉手機大崩潰 無名拾獲人+貼心宅配員助奇蹟尋回

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位遺失手機的二寶媽，接連遇到兩位天使的協助，讓她心懷感激。 示意圖／ingimage
弄丟手機是現代人最恐慌的惡夢之一，但日本一位二寶媽的經歷，卻讓無數網友重新相信人性本善。據日媒ねとらぼ報導，這名網友@kmchnd在社群平台Threads發文，述說自己不慎遺失手機的經過。正當她心急如焚時，不僅在派出所順利找回，回家後更看到宅配人員留下的一張紙條，連續的溫暖舉動引發網友討論。

原PO回憶，當天發現手機不見時，整個人超級焦慮，感覺生不如死。她抱著最後一絲希望前往附近的派出所詢問，沒想到居然發生奇蹟，手機已經被人送來了。據警方轉述，拾獲者是一名年輕人，對方不僅沒有留下姓名，更明確表示「不需要謝禮」後便離去。

就在原PO帶著失而復得的手機，心懷感激地回到家時，又發生了第二件讓她暖心的事。她發現家門口夾著一張宅配公司的招領單，上面除了一般的投遞訊息外，宅配人員還在備註欄上手寫了一行字：「你的手機應該已經送到派出所了。」

原PO推測應是宅配人員送貨時發現沒人應門，便撥打收件人電話聯繫，剛好那時原PO的手機已經被送到派出所，所以接電話的是保管手機的警察。為了讓還沒回到家、可能正驚慌失措的屋主安心，宅配人員特地在招領單上留言告知手機下落。這份「多做一點」的體貼，讓原PO直呼：「真的太感謝了！」

這則貼文在Threads上獲得超過28萬次瀏覽。網友紛紛大讚：「撿到手機的年輕人是天使，宅配員也是神！」、「這根本是完美的善意接力」、「看到那張紙條真的會哭出來」、「這世界還沒那麼糟嘛」。

失主 手機 暖新聞
