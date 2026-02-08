埃及宗教領袖提婚姻財產補償妻子 法律仍有落差

快訊

中央社／ 開羅8日專電

埃及伊斯蘭教宗教領袖近日在公開演說中表示「妻子如幫助丈夫賺錢養家，喪夫或離婚後應獲得金錢補償」。由於埃及現行法律不將婚後所得視為夫妻共同財產，此番言論凸顯埃及在宗教理論與社會現實作法間的差距。

埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Street）報導，埃及開羅阿茲哈清真寺（Al-Azhar）「大伊瑪目」泰耶伯（Sheikh Ahmed al-Tayeb）2月初在伊斯蘭合作組織成員國會議上發表公開演說時表示，如果妻子在婚姻期間幫助丈夫賺錢或累積財富，當丈夫去世或夫妻離婚時，這名妻子應該獲得金錢補償。

阿茲哈清真寺是全世界最古老且重要的伊斯蘭學術和宗教中心，而大伊瑪目（Grand Imam）則是伊斯蘭教的重要領袖。

泰耶伯解釋說，給予妻子的這筆補償款項應該在分配財產前先支付。如果無法具體計算妻子貢獻的金額，則夫妻雙方或家人可協商一個公平金額。

針對財產繼承問題，泰耶伯另外還強調，女性必須獲得全部法定配額。然而，他也指出，伊斯蘭教教法對男女繼承配額的規定不同，因此，如要求夫妻雙方平均分配財產，並不符合伊斯蘭教法。

根據伊斯蘭教法（Sharia），穆斯林丈夫過世後，如有子女，妻子可繼承丈夫遺產的1/8；如無子女，則為1/4。此外，丈夫在生前遺囑內，最多僅可自由指定遺產的1/3；除非先獲得所有法定繼承人的同意，才可以再指定其他2/3的受益人。

至於離婚後的財產，由於埃及民法不將婚後所得視為夫妻共同財產，夫妻個人財產各自歸屬。因此，夫妻兩人如果解除婚姻關係，埃及法律並未賦予妻子在離婚後擁有丈夫婚後財產的權利。意即夫妻兩人即使曾共同生活和共同照顧家庭，專職家庭主婦的妻子在婚姻期間對家庭的非金錢貢獻（如家務和育兒），無法自動轉為婚後財產的分配權利。

60歲埃及男子阿里（Ali）告訴中央社記者，可蘭經第4章第34節明確指出，男人應維護家中的婦女，而此「維護」之意包括經濟支出和家庭保護。由於多數埃及婦女在步入婚姻後即成為專職家庭主婦，加上沒有法律保障他們擁有分配婚後家庭財產的權利，使得某些婦女在婚後變得脆弱，尤其是在保守地區，婦女一旦離婚，即可能面臨來自傳統觀念和性別角色的負面眼光和社會壓力。

擔任醫生工作的已婚年輕男子歐瑪（Omar）對中央社記者說，大伊瑪目應該多教育男人在婚姻期間就努力照顧好妻子，而不是在他們自己死後才讓別人去保護他們。

在開羅從事科技業工作的已婚女子阿米拉（Amira）認為，大伊瑪目這番話有可能是埃及要修改法律的前奏，以補償寡婦和離婚婦女對家庭的貢獻。阿米拉說，開羅有很多職業婦女承擔100%的家務勞動，又為家庭開支貢獻50%，最終在遺產中卻只能拿到一小部分。

埃及 財產 妻子
