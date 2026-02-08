有錢人對可延壽的奢華服務不手軟 帶動最貴飯店房價創新高

快訊

聽新聞
經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
富裕旅客為享有標榜能提升健康的設施而大手筆消費，帶動全球最昂貴飯店去年房價創下新高。美聯社

富裕旅客花大錢享受高壓氧療程、聲音浴等標榜能提升健康的設施，帶動全球最昂貴飯店去年房價創下新高，在整體精品業放緩之際逆勢成長。

英國金融時報（FT）報導，房地產分析商CoStar數據顯示，超豪華飯店2025年「平均每房收入」（RevPAR）躍增10.6%，年增率是整體飯店業的三倍以上。超豪華飯店去年每晚平均房價比2024年增加逾8%，攀抵1,245美元的歷史新高，住房率也增加2.3%，顯示最富裕旅客沒有因為疫後價格上揚而出現「價格震驚」，有別於較低端市場客群。

時值飯店業者將重心放在願意花更多錢的客群，這些「韌性極高」的富裕旅客，資產因股市大漲而增加，願為高端飯店最奢華設施所宣稱的健康與生活風格效益，支付溢價。

相較下，價格略低的高檔與一般豪華飯店，RevPAR去年成長2.1%-5.8%，雖增速不及超豪華同業，但優於RevPAR下滑的經濟型與中階飯店，反映精打細算的消費者縮減支出。

超豪華飯店業者的時運，也與整體住宿業和更廣泛的精品市場形成對比。顧問公司貝恩（Bain）估計，2025年服飾、珠寶等個人用精品銷售下滑約2%至3,580億歐元（4,231億美元）。

勞力短缺與營運成本上升，也促使部分飯店業者轉向提高單間房價的策略，而非追求入住人數最大化。部分最昂貴的飯店，如拉斯維加斯金沙集團在新加坡的濱海灣金沙酒店，甚至縮減客房數量，改建為更大更貴的套房。

寶格麗（Bvlgari）與同業正擴充高端設施項目，尤其標榜能提升健康的服務，以支撐日益增強的定價能力，並迎合富裕旅客對延壽議題日增的關注。豪華連鎖飯店集團Rocco Forte去年開幕的米蘭卡爾頓酒店，除設有「放鬆室」，能用內建擴音器傳送低頻聲波到全身；也提供壓力療法，以氣壓刺激體內循環；以及雷射臉部療程等服務。一般客房每晚約1,400歐元（1,655美元）起跳，總統套房旺季最高可達1.75萬歐元（2萬美元）。

旅遊顧問公司PC Agency執行長查爾斯（Paul Charles）表示，超豪華飯店可藉由強調持續投資最新科技與健康「解方」，合理化較高房價。

