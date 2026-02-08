快訊

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

向肥胖下戰帖 芬蘭「迷你介入」精準投遞運動處方

中央社／ 台北8日電

肥胖成為健康公敵，久坐、消費至上的美食誘惑，以高瘦印象著稱的芬蘭難倖免，赫爾辛基市向肥胖下戰帖，推迷你介入模式，從社福醫療體系著手，以免費諮商精準投遞運動處方。

台灣每2人就有1人過重，即使是給人高瘦刻板印象的芬蘭人，也難擺脫肥胖的困擾，日前在赫爾辛基舉辦的進擊的健康節（Radical Health Festival）論壇上，赫爾辛基大學醫院健康體重中心主任皮耶蒂萊寧（Kirsi Pietiläinen）指出，肥胖是當代最複雜的健康挑戰之一。

基爾西告訴出席論壇的中央社記者，肥胖涉及生物學、心理學、行為學和社會等多重因素，傳統單一方法效果不佳。她認為，肥胖與過去50年人類生活環境的劇變密切相關，誘惑增多、步數減少、生活壓力加大和晝夜節律干擾，這些因素都增加了肥胖的風險。

基爾西舉例說明，商店的設計便是典型環境影響。她經常去的超市要結帳時必須經過一條「糖果跑道」，擺滿了視線高度、顏色鮮豔且價格明示的即食零食，容易引發衝動購物。這樣的設計促使人們在購物過程面臨多次誘惑，對肥胖問題有「推波助瀾」的作用。

芬蘭肥胖研究協會創始人之一的米凱爾・福格爾霍姆（Mikael Fogelholm）也有同樣的看法，他說，全球在解決肥胖問題上並未取得顯著進展。許多國家過於天真地認為降低含糖飲料攝取量10%，就能解決問題，然而儘管含糖飲料的消費略減，肥胖率並未顯著改變。

米凱爾點名大型量販店，店內有數以萬計食品選項，這樣的環境與過去完全不同，被設計成充滿了誘惑，讓人消費更多，「事實上，我們確實買了更多東西」，無奈變革面臨重大阻力，食品公司與消費緊密相連，消費被視為社會核心價值，政治力量勢必反對。

與其正面對抗食品業巨獸，芬蘭赫爾辛基市另闢蹊徑，市府體育活動促進部門高級顧問蒙特（HanneMunter）分享將在今年秋天登場的迷你介入模式，「我們在社福與醫療服務系統，每天都會遇到那些最能從身體活動中受益的人」，透過免費諮詢，能精準投遞運動處方。

據芬蘭官方統計，2025年有9萬6000名病人被診斷為有三高等肥胖衍生的問題。當時尚無「迷你介入模式」，僅1700人接受運動處方。研究結果顯示，儘管只有少數人開始進行身體活動，但其中有10%到12%開始朝著更活躍的生活方式邁進，促進精準投遞運動處方勢在必行。

蒙特說，久坐的生活方式已經蔓延開來，再加上科技日新月異，人們不再需要進行大量的體力活動，就能完成日常任務，身體活動逐漸被邊緣化。「迷你介入模式」是一種以動機式晤談為基礎的方法，幫助醫療專業人員向病人主動提及身體活動，並引導病人尋求相關服務。

蒙特進一步說明，社福與醫療服務中的每次接觸都應該被用來推動身體活動，關鍵在於如何擴大對話和迷你介入的應用，盼透過跨市府部門合作，使「迷你介入模式」可引導民眾日常身體活動，如鼓勵增加通勤步行或騎自行車時間，也可以介紹參與居家附近的運動服務。

肥胖 芬蘭 運動
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冬奧／芬蘭女將確診諾羅病毒 冰球小組預賽延賽

芬蘭聯手波羅的海各國 成立區域監控中心防電纜破壞

習近平會見訪陸芬蘭總理 稱「大國」要講平等、法治

訪中談格陵蘭？芬蘭總理27日見習近平

相關新聞

星期人物／格達費之子被狙殺 終結賽義夫的改革與復辟夢

格達費之子賽義夫在利比亞遭武裝小組狙殺，終結所有復辟想像。這位曾被國際社會視為改革派且寄予厚望的強人之後，其身亡不僅對利比亞持續的混亂政局投下震撼彈，更為「阿拉伯之春」的遺緒再添血腥篇章。隨著賽義夫正式退出歷史舞台，利比亞本就脆弱的政治和解進程，將面臨更為複雜的重組挑戰。

痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

很多人照鏡子看到臉上冒出痘痘，總會忍不住想擠，但這個看似平常的小動作，卻可能引發致命危機。近日...

滅門奪命火！一家5口燒死皮肉消失 最小僅2歲…調查揭更心寒內情

馬來西亞發布恐怖滅門慘案！當地警方今年1月於江加埔來油棕園裏1間被大火燒毀的破舊房屋內，發現6具遺體，分別是已與丈夫離異的印裔女子和其4名2至17歲兒女，以及1名男性友人。這宗慘劇最初被判斷為火災意外，然而經警方深入調查，發現案件實際上涉及更心寒內情，以「謀殺」罪名拘捕4名疑犯，若罪成可判死刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。