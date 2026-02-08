快訊

《豆腐媽媽》替身憔悴出院 家屬3點聲明曝「無力改變承擔現場安全配置」

日本眾院選舉投票率告急！受「1原因影響」 11點前僅7.17%

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

義大利卡布里島今夏新規 禁止逾40人團客登島

中央社／ 羅馬7日綜合外電報導

義大利安莎通訊社（ANSA）今天報導，卡布里島（Capri）為管控大量一日遊遊客，今年夏天將禁止超過40人的旅遊團。

法新社報導，根據市議會批准的新規定，20人以上的旅遊團導遊必須改用無線耳機，而非擴音器進行講解。

導遊還必須攜帶低調的識別標誌，而不能使用雨傘或其他可能影響景觀的物品，以便讓團員辨認。

位於那不勒斯灣（Bay of Naples）的卡布里島，以白色別墅、灣澳星羅棋布的海岸線及高檔飯店聞名。當地約有1萬3000名常住人口，但夏季吸引大量一日遊遊客，估計每天可能湧入5萬人。

卡布里島商業協會（Ascom Confcommercio Capri）對新規表示歡迎，在此之前威尼斯已於2024年實施旅遊團25人的上限規定。

卡布里島商業協會主席柯波拉（Lorenzo Coppola）表示，這些規定是「緩解熱門區域擁擠的必要工具」，旨在「還給人行道應有的通行空間」。

導遊 威尼斯 義大利
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

旅遊業者公布全球最好客城市 澎湖馬公入榜

義大利冬奧賽場附近雪崩 3滑雪客喪生

米蘭萬人上街抗議冬奧 與警方爆衝突6人被拘留

義插畫家大衛卡利傳授創作秘訣 從真實事件開始

相關新聞

星期人物／格達費之子被狙殺 終結賽義夫的改革與復辟夢

格達費之子賽義夫在利比亞遭武裝小組狙殺，終結所有復辟想像。這位曾被國際社會視為改革派且寄予厚望的強人之後，其身亡不僅對利比亞持續的混亂政局投下震撼彈，更為「阿拉伯之春」的遺緒再添血腥篇章。隨著賽義夫正式退出歷史舞台，利比亞本就脆弱的政治和解進程，將面臨更為複雜的重組挑戰。

痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

很多人照鏡子看到臉上冒出痘痘，總會忍不住想擠，但這個看似平常的小動作，卻可能引發致命危機。近日...

滅門奪命火！一家5口燒死皮肉消失 最小僅2歲…調查揭更心寒內情

馬來西亞發布恐怖滅門慘案！當地警方今年1月於江加埔來油棕園裏1間被大火燒毀的破舊房屋內，發現6具遺體，分別是已與丈夫離異的印裔女子和其4名2至17歲兒女，以及1名男性友人。這宗慘劇最初被判斷為火災意外，然而經警方深入調查，發現案件實際上涉及更心寒內情，以「謀殺」罪名拘捕4名疑犯，若罪成可判死刑。

迷戀K-Pop手機遭沒收 印度三姊妹同墜樓父母崩潰

印度北部日前傳出一起駭人悲劇。三名少女疑因沉迷韓國文化與網路遊戲，手機被父母沒收，竟然從九樓接連墜樓身亡，震驚全國社會。

只因含有「微量核桃」...澳洲少年過敏亡 醫揭外食陷阱：交叉污染最難防

對於有過敏體質的民眾來說，外食或食用他人烹飪的食物都潛藏致命危機。澳洲一名15歲少年麥克斯（Max McKenzie），僅在外婆家吃了一口蘋果奶酥，就因內含微量的堅果成分引發嚴重過敏反應身亡。更令人鼻酸的是，他的父親本身就是急診室醫師，最終竟被迫親手為兒子進行CPR，卻仍無法挽回愛子性命。這起悲劇經法院調查後確認，若當時醫療處置得當，少年或許還有一線生機。

泰年度盛事「曼谷設計周」看見老城華文招牌 台策展人重構移民記憶

曼谷老城區的華文招牌承載華裔移民與語言的城市記憶，這些當地人再熟悉不過的場景，在今年的曼谷設計週，被來自台灣的策展人郭俞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。