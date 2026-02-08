快訊

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

避免認知退化風險 聽力下降2早期跡象有助判斷是否該就醫

肯亞黑熱病肆虐 乾旱地區病例飆升

中央社／ 肯亞曼德拉7日綜合外電報導

肯亞乾旱地區黑熱病（kala-azar）疫情死亡人數創下歷史新高，60歲的阿布德拉曼（Harada Hussein Abdirahman）因多次誤診，近一年健康每況愈下。

黑熱病由沙蠅傳播，是最危險的被忽視熱帶病之一，若不治療，死亡率高達95%。這種疾病會導致發燒、體重減輕以及脾臟和肝臟腫大。

根據肯亞衛生部數據，又稱「內臟型利什曼原蟲症」（visceral leishmaniasis）的黑熱病從2024年的1575例飆升至2025年的3577例。

衛生官員表示，在氣候條件變化和人類定居點擴張的影響下，黑熱病正蔓延至先前未受影響的地區並成為地方性流行病，數百萬人可能面臨感染風險。

60歲的阿布德拉曼奶奶在肯亞東北部曼德拉（Mandera）放牧時被咬，但只有3家醫療機構具備治療黑熱病的能力。

她被迫依賴當地藥師，一年多來藥師多次誤診她為瘧疾和登革熱。

她告訴法新社：「我以為自己快死了，這比他們以為我得的那些病還要糟。」

為了排出體內毒素，她接受劇烈治療，但也因此造成了聽力問題。

世界衛生組織表示，全球超過2/3的病例發生在東非。

被忽略疾病藥物研發組織（Drugs for Neglected Diseases Initiative）研究員阿德拉（Cherinet Adera）表示：「氣候變遷正在擴大沙蠅的分布範圍，並增加新地區疫情爆發的風險。」

去年，曼德拉一處採石場的外來勞工病例激增，迫使當局在沙蠅最活躍的黃昏和黎明時段限制人員流動。據同事透露，至少有兩名工人死亡。其他人則回到了家鄉，生死未卜。

受影響最嚴重的6個非洲國家在奈洛比通過一項框架，目標是在2030年前消除該疾病。

但非政府組織Amref的熱帶病專家基巴蒂（Dr PaulKibati）告訴法新社，肯亞國內「能積極診斷和治療黑熱病的設施非常少」。他表示，需要更多培訓，因為檢測和治療錯誤可能致命。

基巴蒂說，治療可長達30天，需要每日注射，且常伴隨輸血，費用高達10萬肯亞先令（約775美元），這還不含藥費。

肯亞 死亡率
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

寒流全台急凍 天氣風險：入夜乾冷輻射冷卻北北基桃探6度

還有冷空氣 粉專：周三南下

與美磋商格陵蘭問題 丹麥外長：處境改善但危機未解

泡泡瑪特全球門市逾700家 Labubu玩偶去年狂賣1億隻

相關新聞

星期人物／格達費之子被狙殺 終結賽義夫的改革與復辟夢

格達費之子賽義夫在利比亞遭武裝小組狙殺，終結所有復辟想像。這位曾被國際社會視為改革派且寄予厚望的強人之後，其身亡不僅對利比亞持續的混亂政局投下震撼彈，更為「阿拉伯之春」的遺緒再添血腥篇章。隨著賽義夫正式退出歷史舞台，利比亞本就脆弱的政治和解進程，將面臨更為複雜的重組挑戰。

痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

很多人照鏡子看到臉上冒出痘痘，總會忍不住想擠，但這個看似平常的小動作，卻可能引發致命危機。近日...

滅門奪命火！一家5口燒死皮肉消失 最小僅2歲…調查揭更心寒內情

馬來西亞發布恐怖滅門慘案！當地警方今年1月於江加埔來油棕園裏1間被大火燒毀的破舊房屋內，發現6具遺體，分別是已與丈夫離異的印裔女子和其4名2至17歲兒女，以及1名男性友人。這宗慘劇最初被判斷為火災意外，然而經警方深入調查，發現案件實際上涉及更心寒內情，以「謀殺」罪名拘捕4名疑犯，若罪成可判死刑。

迷戀K-Pop手機遭沒收 印度三姊妹同墜樓父母崩潰

印度北部日前傳出一起駭人悲劇。三名少女疑因沉迷韓國文化與網路遊戲，手機被父母沒收，竟然從九樓接連墜樓身亡，震驚全國社會。

只因含有「微量核桃」...澳洲少年過敏亡 醫揭外食陷阱：交叉污染最難防

對於有過敏體質的民眾來說，外食或食用他人烹飪的食物都潛藏致命危機。澳洲一名15歲少年麥克斯（Max McKenzie），僅在外婆家吃了一口蘋果奶酥，就因內含微量的堅果成分引發嚴重過敏反應身亡。更令人鼻酸的是，他的父親本身就是急診室醫師，最終竟被迫親手為兒子進行CPR，卻仍無法挽回愛子性命。這起悲劇經法院調查後確認，若當時醫療處置得當，少年或許還有一線生機。

泰年度盛事「曼谷設計周」看見老城華文招牌 台策展人重構移民記憶

曼谷老城區的華文招牌承載華裔移民與語言的城市記憶，這些當地人再熟悉不過的場景，在今年的曼谷設計週，被來自台灣的策展人郭俞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。