日本關東罕見大雪 東京積雪4公分

中央社／ 東京8日專電

受強烈寒氣影響，今天包括東京都心在內的關東地區廣泛降雪，截至上午10時，宇都宮市積雪達13公分，埼玉市6公分，東京都心則積雪約4公分。

根據日本氣象協會，日本海沿岸出現警報級大雪，連平時少雪的太平洋側地區也罕見披上銀白外衣。

降雪已對交通造成明顯衝擊。今天上午，位於東京中央區的築地大橋接連發生3起交通事故，共7輛車被捲入，造成6人受傷，疑與路面濕滑有關。

東京多地一早被白雪覆蓋。適逢眾議院選舉投票日，不少選民仍冒雪前往投票所。皇居周邊同樣出現明顯積雪。

氣象專家指出，截至上午10時，關東多地氣溫已降至攝氏零下1至2度，雪雲正緩慢向東移動，預估降雪將持續至下午3時左右。只要氣溫維持在冰點以下，積雪仍可能進一步增加。

交通單位提醒，當積雪達約10公分時，JR列車便容易出現誤點或班表調整，月台也可能變得十分濕滑，呼籲民眾外出務必注意腳步安全，並預留充足通勤時間。

航空方面，即使僅有數公分積雪，也須進行機翼除冰與防凍藥劑噴灑作業，導致班機難以準點起飛。

道路交通同樣面臨風險，即便少量積雪，使用一般輪胎行駛仍相當危險；當東京都心積雪超過5公分時，即使是主要幹道，也會出現雪泥狀路面，建議民眾避免非必要開車外出。

由於關東地區平時較少降雪，相關單位也呼籲民眾提高警覺，無論是步行或駕車，都應放慢速度、小心滑倒與追撞事故，確保自身安全。

日本氣象廳表示，強烈冬型氣壓配置仍將持續，預估至9日上午6時為止的24小時降雪量，多處可能達到警戒水準。其中關東北部山區最多可降雪40公分，平地約7公分；關東南部平地則可能達8公分。

降雪 東京 日本
