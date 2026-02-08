義大利冬奧賽場附近雪崩 3滑雪客喪生

阿爾卑斯山搜救單位表示，義大利特倫蒂諾-上阿第杰 （Trentino Alto Adige）和倫巴底（Lombard）山區今天發生雪崩，造成3名越野滑雪客死亡。

上述兩地是米蘭-科爾蒂納冬季奧運比賽的一部分場地。

路透社報導，兩起雪崩發生在多羅邁特山（Dolomites）的馬莫拉達地區（Marmolada），這裡距離女子高山滑雪比賽所在的科爾蒂納戴比索（Cortinad'Ampezzo）不遠。

阿爾卑斯山搜救隊指出，他們在馬莫拉達地區的最高峰，即海拔3300公尺的羅卡峰（Punta Rocca）找到了一名男性罹難者的遺體。

這名男子當時和另外3名滑雪者正在越野滑雪，雪崩後被埋在雪堆下，儘管同伴和其他滑雪客積極救援，他仍不幸罹難。

另有兩名野雪滑雪者在阿爾博薩賈（Albosaggia）喪生。阿爾博薩賈位於瓦蒂里納谷地（Valtellina valley）下游，距離波密歐（Bormio）以東約65公里處；本屆冬奧男子高山滑雪比賽都在波密歐舉行。

搜救單位表示，特倫蒂諾-上阿第杰可能有第4名罹難者，目前尚未證實。當地媒體報導，有一名男子在先前雪崩中受傷，送醫後不治。