快訊

川普級戰艦卻不叫川普號 取名「挑戰號」藏歷史淵源？

AirPods要裝保護殼嗎？過來人點頭曝原因 吸眾人貼「身首異處照」慘況

一封Email讓AI助理變內鬼！實測新型AI資安漏洞 重要資料都外洩

義大利冬奧賽場附近雪崩 3滑雪客喪生

中央社／ 米蘭7日綜合外電報導

阿爾卑斯山搜救單位表示，義大利特倫蒂諾-上阿第杰 （Trentino Alto Adige）和倫巴底（Lombard）山區今天發生雪崩，造成3名越野滑雪客死亡。

上述兩地是米蘭-科爾蒂納冬季奧運比賽的一部分場地。

路透社報導，兩起雪崩發生在多羅邁特山（Dolomites）的莫拉達地區（Marmolada），這裡距離女子高山滑雪比賽所在的科爾蒂納戴比索（Cortinad'Ampezzo）不遠。

阿爾卑斯山搜救隊指出，他們在馬莫拉達地區的最高峰，即海拔3300公尺的羅卡峰（Punta Rocca）找到了一名男性罹難者的遺體。

這名男子當時和另外3名滑雪者正在越野滑雪，雪崩後被埋在雪堆下，儘管同伴和其他滑雪客積極救援，他仍不幸罹難。

另有兩名野雪滑雪者在阿爾博薩賈（Albosaggia）喪生。阿爾博薩賈位於瓦蒂里納谷地（Valtellina valley）下游，距離波密歐（Bormio）以東約65公里處；本屆冬奧男子高山滑雪比賽都在波密歐舉行。

搜救單位表示，特倫蒂諾-上阿第杰可能有第4名罹難者，目前尚未證實。當地媒體報導，有一名男子在先前雪崩中受傷，送醫後不治。

阿爾卑斯山 越野
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

瑪麗亞凱莉疑對嘴開唱被抓包！冬奧表演零酬勞演出　官方發聲了

米蘭萬人上街抗議冬奧 與警方爆衝突6人被拘留

冬奧／男子滑降賽24歲瑞士好手奪冠 摘米蘭冬奧首金

瑪麗亞凱莉冬奧開幕式爆假唱遭轟 嘴唇張閉比現場還慢

相關新聞

痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

很多人照鏡子看到臉上冒出痘痘，總會忍不住想擠，但這個看似平常的小動作，卻可能引發致命危機。近日...

滅門奪命火！一家5口燒死皮肉消失 最小僅2歲…調查揭更心寒內情

馬來西亞發布恐怖滅門慘案！當地警方今年1月於江加埔來油棕園裏1間被大火燒毀的破舊房屋內，發現6具遺體，分別是已與丈夫離異的印裔女子和其4名2至17歲兒女，以及1名男性友人。這宗慘劇最初被判斷為火災意外，然而經警方深入調查，發現案件實際上涉及更心寒內情，以「謀殺」罪名拘捕4名疑犯，若罪成可判死刑。

迷戀K-Pop手機遭沒收 印度三姊妹同墜樓父母崩潰

印度北部日前傳出一起駭人悲劇。三名少女疑因沉迷韓國文化與網路遊戲，手機被父母沒收，竟然從九樓接連墜樓身亡，震驚全國社會。

愛爾蘭航班上觸摸鄰座少女臀部 機長霸氣「掉頭」逮捕惡狼

愛爾蘭一名男子在搭機時，看到鄰座的少女一時起了色心，竟直接在座位上觸摸少女。所幸機組人員得知男子惡行後，機長霸氣直接回頭返航，男子也當場被警方逮捕。

只因含有「微量核桃」...澳洲少年過敏亡 醫揭外食陷阱：交叉污染最難防

對於有過敏體質的民眾來說，外食或食用他人烹飪的食物都潛藏致命危機。澳洲一名15歲少年麥克斯（Max McKenzie），僅在外婆家吃了一口蘋果奶酥，就因內含微量的堅果成分引發嚴重過敏反應身亡。更令人鼻酸的是，他的父親本身就是急診室醫師，最終竟被迫親手為兒子進行CPR，卻仍無法挽回愛子性命。這起悲劇經法院調查後確認，若當時醫療處置得當，少年或許還有一線生機。

泰年度盛事「曼谷設計周」看見老城華文招牌 台策展人重構移民記憶

曼谷老城區的華文招牌承載華裔移民與語言的城市記憶，這些當地人再熟悉不過的場景，在今年的曼谷設計週，被來自台灣的策展人郭俞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。