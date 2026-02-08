聖保羅三單位成立聯合辦公室 深化台巴學術文化交流
巴西聖保羅拉美神學院、心理輔導與人際發展中心以及台巴藝術文化交流協會5日舉行聯合辦公室開幕儀式，盼透過神學教育、心理照護與藝文交流，深化台灣與巴西的學術與文化合作。
拉美神學院（FLAM）校長伊藤（Fabio Ito）表示，分校設立除延續拉丁美洲神學界福音派領航學者薩陽牧師（Luiz Sayão）在拉美推動的跨文化神學交流外，也結合心理輔導與藝文資源，期望達到加成效益。伊藤並透露，學院正規劃跨出南美洲走向亞洲，未來將與日本及台灣神學院展開交流。
心理輔導與人際發展中心（Ser e Conviver）執行長伊藤薇薇安（Viviane Ito）指出，心理健康與神學教育相輔相成，透過跨領域合作能更全面照顧民眾心靈需求。她強調，醫心比醫人更為迫切，期望藉此平台推動心靈環保理念。
台巴藝術文化交流協會（ATBICA）會長謝如欣指出，協會近年推動台灣電影展、音樂交流及公益活動，今年將與聖保羅大學醫學院及聖保羅文化中心合辦「醫者仁心看世界—第五屆台灣電影展」，並協助成立世新大學中南美洲校友會，促進更多台灣影視作品在巴西落地。
駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜出席致詞，肯定三單位長期推動台巴交流，並強調神學、心理健康與文化結合，將有助民眾獲得全方位身心靈健康。她表示，未來此平台將成為匯聚創意與夢想的自由空間。
開幕儀式吸引近百名僑界人士、學者及牧者到場共襄盛舉，展現台巴雙方在教育、心理與文化領域的合作成果，並為後續深化交流奠定基礎。
