聖保羅三單位成立聯合辦公室 深化台巴學術文化交流

對於有過敏體質的民眾來說，外食或食用他人烹飪的食物都潛藏致命危機。澳洲一名15歲少年麥克斯（Max McKenzie），僅在外婆家吃了一口蘋果奶酥，就因內含微量的堅果成分引發嚴重過敏反應身亡。更令人鼻酸的是，他的父親本身就是急診室醫師，最終竟被迫親手為兒子進行CPR，卻仍無法挽回愛子性命。這起悲劇經法院調查後確認，若當時醫療處置得當，少年或許還有一線生機。

2026-02-06 17:01