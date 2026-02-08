快訊

川普級戰艦卻不叫川普號 取名「挑戰號」藏歷史淵源？

AirPods要裝保護殼嗎？過來人點頭曝原因 吸眾人貼「身首異處照」慘況

一封Email讓AI助理變內鬼！實測新型AI資安漏洞 重要資料都外洩

聖保羅三單位成立聯合辦公室 深化台巴學術文化交流

中央社／ 聖保羅7日專電

巴西聖保羅拉美神學院、心理輔導與人際發展中心以及台巴藝術文化交流協會5日舉行聯合辦公室開幕儀式，盼透過神學教育、心理照護與藝文交流，深化台灣與巴西的學術與文化合作。

拉美神學院（FLAM）校長伊藤（Fabio Ito）表示，分校設立除延續拉丁美洲神學界福音派領航學者薩陽牧師（Luiz Sayão）在拉美推動的跨文化神學交流外，也結合心理輔導與藝文資源，期望達到加成效益。伊藤並透露，學院正規劃跨出南美洲走向亞洲，未來將與日本及台灣神學院展開交流。

心理輔導與人際發展中心（Ser e Conviver）執行長伊藤薇薇安（Viviane Ito）指出，心理健康與神學教育相輔相成，透過跨領域合作能更全面照顧民眾心靈需求。她強調，醫心比醫人更為迫切，期望藉此平台推動心靈環保理念。

台巴藝術文化交流協會（ATBICA）會長謝如欣指出，協會近年推動台灣電影展、音樂交流及公益活動，今年將與聖保羅大學醫學院及聖保羅文化中心合辦「醫者仁心看世界—第五屆台灣電影展」，並協助成立世新大學中南美洲校友會，促進更多台灣影視作品在巴西落地。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜出席致詞，肯定三單位長期推動台巴交流，並強調神學、心理健康與文化結合，將有助民眾獲得全方位身心靈健康。她表示，未來此平台將成為匯聚創意與夢想的自由空間。

開幕儀式吸引近百名僑界人士、學者及牧者到場共襄盛舉，展現台巴雙方在教育、心理與文化領域的合作成果，並為後續深化交流奠定基礎。

身心靈 巴西 電影
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／日媒預測預賽4戰先發 山本由伸首戰對決台灣

拉美3國共推女性領袖 巴舍萊角逐聯合國秘書長

委國變天後首位拉美領袖訪中 烏拉圭總統3日見習近平

台美簽署「矽盛世宣言」 將在菲國與拉美優先展開合作計畫

相關新聞

痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

很多人照鏡子看到臉上冒出痘痘，總會忍不住想擠，但這個看似平常的小動作，卻可能引發致命危機。近日...

滅門奪命火！一家5口燒死皮肉消失 最小僅2歲…調查揭更心寒內情

馬來西亞發布恐怖滅門慘案！當地警方今年1月於江加埔來油棕園裏1間被大火燒毀的破舊房屋內，發現6具遺體，分別是已與丈夫離異的印裔女子和其4名2至17歲兒女，以及1名男性友人。這宗慘劇最初被判斷為火災意外，然而經警方深入調查，發現案件實際上涉及更心寒內情，以「謀殺」罪名拘捕4名疑犯，若罪成可判死刑。

迷戀K-Pop手機遭沒收 印度三姊妹同墜樓父母崩潰

印度北部日前傳出一起駭人悲劇。三名少女疑因沉迷韓國文化與網路遊戲，手機被父母沒收，竟然從九樓接連墜樓身亡，震驚全國社會。

愛爾蘭航班上觸摸鄰座少女臀部 機長霸氣「掉頭」逮捕惡狼

愛爾蘭一名男子在搭機時，看到鄰座的少女一時起了色心，竟直接在座位上觸摸少女。所幸機組人員得知男子惡行後，機長霸氣直接回頭返航，男子也當場被警方逮捕。

只因含有「微量核桃」...澳洲少年過敏亡 醫揭外食陷阱：交叉污染最難防

對於有過敏體質的民眾來說，外食或食用他人烹飪的食物都潛藏致命危機。澳洲一名15歲少年麥克斯（Max McKenzie），僅在外婆家吃了一口蘋果奶酥，就因內含微量的堅果成分引發嚴重過敏反應身亡。更令人鼻酸的是，他的父親本身就是急診室醫師，最終竟被迫親手為兒子進行CPR，卻仍無法挽回愛子性命。這起悲劇經法院調查後確認，若當時醫療處置得當，少年或許還有一線生機。

泰年度盛事「曼谷設計周」看見老城華文招牌 台策展人重構移民記憶

曼谷老城區的華文招牌承載華裔移民與語言的城市記憶，這些當地人再熟悉不過的場景，在今年的曼谷設計週，被來自台灣的策展人郭俞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。