阿富汗東北部小型巴士墜谷 至少15人喪命
阿富汗警方指出，國內東北部巴達克珊省（Badakhshan）今天有一輛小型巴士偏離道路墜谷，造成至少15人死亡。
法新社報導，巴達克珊省警方發言人表示，這輛小型巴士在前往省會費薩巴（Faizabad）的途中偏離路線並墜谷，事故原因是「道路嚴重毀損」。
警方發言人還說，罹難者包含6位孩童、5名女性和4位男性。
阿富汗經常發生致命交通事故，部分原因是數十年來的戰亂衝突導致路況不佳，還有危險駕駛以及缺乏監管。
阿富汗西部赫拉特省（Herat）去年8月就有一輛巴士發生嚴重車禍，總共70多人不幸殞命。
