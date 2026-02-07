印度叫車平台司機罷工 要求最低車資、禁白牌車

快訊

中央社／ 新德里7日專電
印度倚賴叫車平台Uber、Ola、Rapido接客的司機今天進行全國性罷工，要求訂定最低車資，並限制白牌車載客。圖為叫車平台Uber旗下司機，在印度德里周遭載客的情況。圖／中央社
印度倚賴叫車平台Uber、Ola、Rapido接客的司機今天進行全國性罷工，要求訂定最低車資，並限制白牌車載客。圖為叫車平台Uber旗下司機，在印度德里周遭載客的情況。圖／中央社

印度倚賴叫車平台Uber、Ola、Rapido接客的司機，今天在工會帶領下進行全國性罷工，要求訂定最低車資，並限制白牌車不得載客。

泰倫加納零工與平台工作者工會（Telangana Gig andPlatform Workers Union）代表在Uber、Ola、Rapido等叫車平台的司機，發起這次的罷工。

該工會在社群平台Ｘ發文，表示全印度各地的司機，今天以暫停接單6小時的方式，表達對車資定價不合理、私家車接客亂象的抗議。

工會表示，雖然相關單位有若干規範，但平台仍自行決定車資；另外，私家車非法載客的情況也未獲得該有的監管，「我們的訴求很明確，就是讓最低車資公開透明，並禁止私家車從事商業（載客）行為。」

工會指出，由於政府未公告最低車資，導致司機未獲得應有的收入，收入不確定性也因此提高；而私家車逕自攬客、載客，也對靠叫車平台謀生的有牌司機形成不公平的競爭。

工會認為，「數以百萬計的司機對收入十分沒安全感，感覺遭到剝削，或無法接受工作條件。」

Uber司機辛赫（Vineet Kumar Singh）接受中央社記者訪問時表示，車資都是平台業者決定，價格並不合理，「例如德里從機場到市區，車資至少應該要1000盧比（約新台幣348元）才合理，但透過平台叫車，依不同的距離，大概都只要500盧比（約新台幣174元）左右。」

辛赫說：「客人付的車資已經夠低，扣完給平台的費用，實際到司機手上的錢真的太少，但我有老婆和兩個孩子要養，其他工作不好找，只能每天開至少12小時車賺錢。」

Ola司機阿瑪德（Azeem Ahmad）告訴中央社記者，他遇過好幾次客人跟他抱怨，即使平台用戶加了小費，但還是發生叫不到車的情況，不過他那一單入帳的金額，其實沒有收到客人說的小費，「我不知道是客人胡亂抱怨，還是平台把本該給司機的錢收走了，總之很多時候，我們（司機）都覺得收入並不合理。」

一名在新德里市區候車的民眾庫瑪（PankajKumar）向中央社記者提到，之前就有在網路上看到罷工的消息了。「其實這一週已經有明顯感覺到車比較難叫，平時通常大約2、3分鐘就有車，現在大概都要等到約10分鐘；之前花150盧比（約新台幣52元）能到的地方，這兩天車費都要超過300盧比（約新台幣104元），希望叫不到車、車資漲價的情況趕快結束。」

除了這次叫車平台司機罷工，近期還有其他印度靠接單賺錢的勞工為權益抗爭，就在去年12月31日，Zomato、Blinkit、Zepto、Swiggy等外送平台的外送員，就在跨年那個生意最好的時候罷工，對每單能抽取的費用，及平台「保證10分鐘內送達」對外送員造成的壓力表達不滿。

印度
